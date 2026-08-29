Prima pagină » Știri externe » Fostul ministru al Apărării din Ucraina și rivalul politic al lui Zelenski, Mihailo Fedorov, a fost numit consilier în guvernul Italiei

Fostul ministru al Apărării din Ucraina și rivalul politic al lui Zelenski, Mihailo Fedorov, a fost numit consilier în guvernul Italiei

Fostul ministru al Apărării din Ucraina și rivalul politic al lui Zelenski, Mihailo Fedorov, a fost numit consilier în guvernul Italiei
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mîhailo Fedorov, fostul ministru al Apărării de la Kiev, a fost numit consilier pe probleme de inovație în domeniul apărării de către ministrul italian Guido Crosetto. Decizia a fost anunțată după o întâlnire în care cei doi au discutat despre sisteme autonome, drone, apărare antiaeriană și dezvoltarea de noi tehnologii militare, relatează Mediafax.

Mîhailo Fedorov a anunțat vineri că a acceptat propunerea ministrului italian al Apărării, Guido Crosetto, de a ocupa funcția de consilier pe probleme de inovație în domeniul apărării.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Fostul ministru ucrainean a precizat că s-a întâlnit cu Crosetto în cadrul primei opriri a unei deplasări internaționale dedicate proiectelor de digitalizare și tehnologie de apărare. Discuțiile dintre cei doi au vizat sisteme autonome, drone, apărare aeriană și dezvoltarea unor ecosisteme dedicate tehnologiilor de apărare.

„Mi-am exprimat recunoștința față de Guido pentru sprijinul său personal și pentru propunerea de a ocupa funcția de consilier al său pe probleme de inovație în domeniul apărării. Sunt profund recunoscător pentru această încredere și pentru parteneriatul strategic. În această calitate, voi sprijini Italia în adoptarea unor tehnologii moderne de luptă, în consolidarea sectorului său de apărare și în adaptarea la noile provocări globale de securitate”, se arată în mesajul publicat pe X de Fedorov.

Experiența Ucrainei, fundament pentru securitatea europeană

Fostul demnitar a subliniat importanța expertizei acumulate de Kiev în timpul războiului, precizând că poate contribui la dezvoltarea unui nou model european de apărare.

„Ucraina și echipa noastră dețin o experiență unică, dobândită în condiții reale de luptă, în domeniul războiului de înaltă tehnologie, pe care suntem nerăbdători să o împărtășim cu aliații noștri. Experiența Ucrainei poate servi drept fundament pentru noul model de apărare al Europei”, a continuat fostul oficial.

În ciuda noii responsabilități asumate în Italia, Fedorov a precizat că principala sa preocupare va rămâne Ucraina. El va continua să lucreze la proiecte menite să consolideze capacitățile de apărare ale țării și să atragă resurse internaționale.

Demiterea din guvernul Ucrainei și valul de susținere

Fedorov a fost demis din funcție la jumătatea lunii iulie, în cadrul unei remanieri guvernamentale mai ample decise de președintele Volodimir Zelenski. Eliberarea sa din funcție a declanșat proteste de amploare la nivel național pe parcursul întregii luni iulie, manifestanții cerând repunerea sa în funcție.

Fedorov s-a numărat printre cei mai populari membri ai executivului de la Kiev, fiind apreciat pe scară largă pentru reformele sale și pentru contribuția decisivă la dezvoltarea capabilităților ucrainene în utilizarea dronelor de luptă.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
„Panică de iarnă”. Depozitele de gaze ale UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani
Digi24
Epuizare, baze distruse, armament compromis: de ce rolul SUA în Orientul Mijlociu va fi, probabil, regândit de Trump
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are 1800 de metri pătrați
Prosport.ro
Imaginile verii cu David Popovici! Și-a luat o „bijuterie” nouă, de 160.000 de euro
Adevarul
Super-capra din nordul României: noua rasă care ar putea schimba piața lactatelor
Mediafax
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Click
La 68 de ani, Natalia Guberna arată impecabil în costum de baie! Cu ce cremă ieftină, celebră în comunism, scapă de riduri: „Costă vreo 20-30 de lei”
Digi24
Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele stârnite de „Cenuşăreasa” familiei regale GALERIE FOTO
Cancan.ro
Stațiunea din România care i-a cucerit pe sârbi. Românii o ignoră, străinii au descoperit-o
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
O mașină din Mad Max, construită din două modele complet diferite, se vinde pe eBay
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
De ce continuăm să facem lucruri despre care știm că ne fac rău? Creierul preferă adesea recompensa de acum
EXCLUSIV Rodion Cămătaru, cel care a jucat cu Nae Ungureanu la Craiova Maxima, împietrit de durere, la căpătâiul său: „Nu ne așteptam”
12:14
Rodion Cămătaru, cel care a jucat cu Nae Ungureanu la Craiova Maxima, împietrit de durere, la căpătâiul său: „Nu ne așteptam”
ALERTĂ Alertă pe litoral. Un posibil fragment de dronă a fost descoperit pe o plajă din Eforie Nord
11:35
Alertă pe litoral. Un posibil fragment de dronă a fost descoperit pe o plajă din Eforie Nord
REACȚIE Mesajul lui Dominic Fritz la o zi după ce Nicușor Dan a promulgat legea ANI. Primarul Timișoarei își predă mandatul în 30 de zile
11:13
Mesajul lui Dominic Fritz la o zi după ce Nicușor Dan a promulgat legea ANI. Primarul Timișoarei își predă mandatul în 30 de zile
VIDEO Cursă ca în filme pe străzile din Lugoj. Un șofer beat și fără permis a lovit o mașină care a aterizat pe terasa unui restaurant
10:59
Cursă ca în filme pe străzile din Lugoj. Un șofer beat și fără permis a lovit o mașină care a aterizat pe terasa unui restaurant
Turist englez, oripilat de ce a pățit în restaurantul hotelului lui Gică Hagi din Mamaia. Ce a primit să mănânce la micul-dejun: „Am întrebat personalul cum este posibil așa ceva”
10:38
Turist englez, oripilat de ce a pățit în restaurantul hotelului lui Gică Hagi din Mamaia. Ce a primit să mănânce la micul-dejun: „Am întrebat personalul cum este posibil așa ceva”
METEO Septembrie bizar în România: în unele orașe e caniculă, în altele ninge! Prognoza completă a meteorologilor Easeweather
10:20
Septembrie bizar în România: în unele orașe e caniculă, în altele ninge! Prognoza completă a meteorologilor Easeweather

Cele mai noi

Trimite acest link pe