Călin Georgescu le-a vorbit susținătorilor săi despre legătura dintre români și pământul pe care îl muncesc, despre producătorii autohtoni și despre importanța păstrării tradițiilor.

Așa cum și-a obișnuit susținătorii în această vară, fostul prezidențiabil Călin Georgescu a făcut o nouă vizită în țară. De data aceasta, destinația a fost orașul Cisnădie, din județul Sibiu, unde a fost întâmpinat de zeci de oameni și a susținut și un discurs în fața lor.

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În partea a doua a discursului, fostul candidat la alegerile prezidențiale a făcut referire la alegerile anulate din 2024 și desecretizarea documentelor.

Călin Georgescu: „Acesta este pământul nostru, este țara noastră”

În discursul său, Georgescu a pus accent pe valoarea pământului românesc, pe roadele acestuia și, mai ales, pe oamenii care îi dau valoare prin munca lor. El le-a recomandat celor prezenți să cumpere produse de la producătorii autohtoni și să susțină firmele cu proprietari români.

„Dragii mei, cumpărați de la producătorii autohtoni, cumpărați de la firme cu proprietari românești, ca profitul să rămână în țară, să hrănească familiile românești, să ridice economia românească. Țineți în viață ceea ce ne ține în viață”, a spus Călin Georgescu.

Georgescu a cerut desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor

Călin Georgescu a dus discursul și în zona politică și a susținut că românii au dreptul la alegeri prezidențiale și parlamentare „libere, corecte și transparente”.

„Acesta este pământul nostru, este țara noastră. Avem dreptul să fim prosperi, avem dreptul să trăim în bunăstare, avem dreptul să avem alegeri libere, avem dreptul să avem alegeri prezidențiale, parlamentare, libere, corecte și transparente”, a afirmat Georgescu.

Fostul candidat a reluat apoi tema anulării alegerilor anulate din decembrie 2024. El a cerut desecretizarea documentelor și a susținut că românii trebuie să afle adevărul despre decizia care a dus la anularea scrutinului.