BBC a confirmat oficial revenirea celebrei emisiuni auto Top Gear pe micile ecrane, la patru ani după ce a fost pusă pe pauză după ce coprezentatorul Andrew Flintoff a fost rănit într-un accident în timpul filmărilor.

Emisiunea auto de lungă durată a fost retras din 2022, când fostul jucător de cricket Andrew „Freddie” Flintoff a suferit leziuni grave la față și la coaste după ce mașina sa decapotabilă cu trei roți s-a răsturnat pe pista de testare a emisiunii. Acesta a fost unul dintre cei trei prezentatori la acea vreme, împreună cu Paddy McGuinness și Chris Harris.

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Deși BBC a refuzat să detalieze echipa de prezentatori din rațiuni strategice, surse din industrie arată că celebrul comediant britanic Jimmy Carr se află în discuții avansate pentru a fi imaginea principală a noului show. Alte nume vehiculate sunt fostul rugbist Joe Marler și fotomodelul pasionat de mașini Jodie Kidd.

Directorul departamentului de divertisment al BBC, Ed Havard, a declarat joi la Festivalul de Televiziune de la Edinburgh: „Au existat multe speculații pe această temă și putem confirma că Top Gear va reveni”.

Întrebat dacă Jimmy Carr va fi gazda evenimentului, el a răspuns: „Jimmy ar fi o gazdă grozavă, dar nu voi discuta despre asta astăzi. Vom avea mai multe informații despre Top Gear în curând”.

Top Gear a început în 1977 și a devenit una dintre cele mai de succes emisiuni ale BBC în anii 2000, sub conducerea lui Jeremy Clarkson, Richard Hammond și James May. Aceștia au fost înlocuiți de realizatorul Chris Evans și de vedeta serialului Friends, Matt LeBlanc, înainte ca Flintoff, McGuinness și Harris să preia conducerea în 2018.

Deși fanii speră mereu la revenirea trio-ului care a consacrat această emisiune, Jeremy Clarkson, Richard Hammond și James May nu au nicio legătură cu acest proiect. Clarkson a declarat public că nu dorește să mai prezinte emisiuni auto clasice și că preferă să se concentreze pe alte proiecte personale.