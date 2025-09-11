Axios: Donald Trump i-a cerut lui Benjamin Netanyahu să nu mai ATACE Qatarul

Președintele SUA, Donald Trump, i-ar fi cerut prim-ministrului Israelului, Benjamin Netanyahu, un angajament de a nu viza din nou Qatarul după atacul împotriva liderilor Hamas din Doha, potrivit unor surse apropiate liderului de la Casa Albă.

Potrivit Axios, Netanyahu nu s-a consultat cu Trump sau cu vreunul dintre principalii săi consilieri până când rachetele care au vizat Doha nu au fost deja lansate, iar atacul israelian a provocat îngrijorare atât la Casa Albă, cât și în întreaga lume.

În acest context, prim-ministrul Qatarului a transmis Casei Albe că țara sa își va reevalua acum parteneriatul de securitate cu Washingtonul după acest act de „trădare” și a spus într-un interviu pentru CNN că liderii din Golf discută despre cum să răspundă atacului israelian.

Cu toate acestea, Benjamin Netanyahu nu și-a cerut scuze public pentru acest gest, sugerând chiar că ar putea ordona un alt atac, indiferent de opinia lui Trump. Acest lucru ar putea pune probleme Washingtonului, întrucât Qatarul este, la rândul său, un aliat apropiat al Statelor Unite, scrie sursa citată.

Cum a reacționat Donald Trump după atacul Israelului

Imediat după incident, Trump a avut două apeluri telefonice cu Netanyahu pentru a discuta despre atacul din Qatar, au declarat doi oficiali americani pentru Axios. În timpul primului lor apel, Trump și-a exprimat dezamăgirea față de decizia israeliană și nedumerirea cu privire la gestul părții israeliene.

„Este inacceptabil. Cer să nu se repete”, i-ar fi spus Trump lui Netanyahu, potrivit celor două surse.

Trump ar fi discutat apoi cu emirul și premierul din Qatar, ambii fiind furioși. Un fost oficial american a declarat că prim-ministrul Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani le-a spus oficialilor americani că, din punctul său de vedere, atacul reprezintă o trădare din partea Israelului și a SUA.

Al-Thani i-ar fi transmis trimisului Casei Albe, Steve Witkoff, că, după ce a fost atacat atât de Iran, cât și de Israel în doar șase luni, Qatarul va efectua o evaluare aprofundată a parteneriatului său de securitate cu SUA „și poate va găsi alți parteneri” care îi pot sprijini securitatea, dacă este necesar, potrivit sursei citate. Casa Albă nu a comentat până acum aceste informații.

