Mai multe EXPLOZII la Doha, in Qatar. Israelul anunță că a efectuat un atac aerian asupra conducerii Hamas

Mai multe explozii au fost auzite marți în Doha, capitala Qatarului, au declarat martori. Fumul a fost văzut ridicându-se deasupra districtului Katara din capitală, a declarat un martor ocular.

Reporterul Axios Barak Ravid, citând oficiali israelieni, a declarat că explozia din Doha este o tentativă de asasinat împotriva oficialilor Hamas.

Declarația forțelor israeliene

La scurt timp după explozie, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au emis o declarație în care anunțau că au vizat „conducerea superioară” a Hamas cu „o lovitură precisă” într-o operațiune comună cu agenția de securitate Shin Bet.

Declarația nu a specificat unde a avut loc operațiunea, dar a sugerat că a fost în afara Fâșiei Gaza.

Declarația nu menționează în mod explicit Qatarul, dar vine în urma relatărilor despre explozii în Doha, unde locuiește conducerea Hamas.

„Membrii conducerii care au fost loviți au condus activitățile organizației teroriste timp de ani de zile și sunt direct responsabili pentru comiterea masacrului din 7 octombrie și pentru purtarea războiului împotriva statului Israel”, se arată în declarația forțelor israeliene.

Armata israeliană spune că a luat măsuri pentru a atenua daunele în rândul civililor, inclusiv prin utilizarea munițiilor de precizie.

Președintele american Donald Trump ar fi dat undă verde pentru atacul israelian din Qatar, a declarat un oficial israelian de rang înalt pentru Channel 12, conform The Times of Israel.

Liderii Hamas, prezenți la o întrunire în clădirea atacată de israelieni

Liderul Hamas, Khaled Mashaal – pe care Israelul a încercat să-l asasineze în Iordania în 1997 – ar fi fost la întâlnirea vizată de Israel, potrivit relatării.

Un oficial de rang înalt al Hamas a confirmat pentru CNN că negociatorii grupului au fost vizați în Doha.

Luni, negociatorul-șef al Hamas, Khalil Al-Hayya, se întâlnise cu premierul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, la Doha.

O sursă Hamas a declarat pentru Al Jazeera că atacul a avut loc în timp ce o echipă de negociere discuta o propunere de încetare a focului în Gaza înaintată de Statele Unite.

Relatările din mass-media arabă spun că toți liderii Hamas erau prezenți când clădirea în care se aflau a fost lovită de un atac aerian israelian.

Printre membrii delegației atacate la sediul Hamas din Doha s-a numărat și liderul Hamas din Gaza, Khalil al-Hayya. De asemenea, se crede că mai erau prezenți Zaher Jabarin, care conduce Hamas în Cisiordania, Muhammad Darwish, șeful Consiliului Shura al Hamas, și Khaled Mashaal, șeful Hamas din străinătate.

Prima dată când Israelul lansează o operațiune în Qatar

Atacul pare să marcheze prima dată când Israelul lansează o operațiune în Qatar.

Cea mai mare parte a conducerii Hamas din Gaza a fost ucisă în războiul care a început pe 7 octombrie 2023, în timp ce conducerea politică a grupării teroriste în străinătate a rămas în mare parte neatinsă.

Qatar este una dintre cele două țări arabe, împreună cu Egiptul, care mediază discuțiile dintre Israel și Hamas.

Reacția Qatarului

Qatar „condamnă cu fermitate” atacul israelian asupra liderilor Hamas din Doha, numindu-l „laș”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Majed Al Ansari, a spus că atacul „a vizat clădiri rezidențiale care adăpostesc mai mulți membri ai Biroului Politic al Hamas.”

„Atacul criminal constituie o încălcare flagrantă a tuturor legilor și normelor internaționale și reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității și siguranței qatarezilor și a rezidenților din Qatar”.

Ansari a adăugat că Qatarul „nu va tolera acest comportament israelian nesăbuit și perturbarea continuă a securității regionale, nici orice act care vizează securitatea și suveranitatea sa”.

Qatarul investighează „la cel mai înalt nivel”, a spus el.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE.