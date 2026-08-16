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Bărbat executat în Iran în urma protestelor din ianuarie. Teheranul l-a acuzat că a intrat intenționat cu mașina în polițiști

Bărbat executat în Iran în urma protestelor din ianuarie. Teheranul l-a acuzat că a intrat intenționat cu mașina în polițiști
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Iranul a executat duminică un bărbat condamnat la moarte care era acuzat că a intrat intenționat cu mașina într-un grup de polițiști în timpul protestelor antiguvernamentale desfășurate în luna ianuarie în orașul Karaj.

Execuția lui Shahram Sadeghi a fost anunțată inițial de agenția semi-oficială iraniană Tasnim și confirmată ulterior de sistemul judiciar de la Teheran, potrivit relatărilor Reuters. Bărbatul fusese acuzat că, pe 8 ianuarie, în mijlocul manifestațiilor din Karaj, a condus un autoturism direct spre un cordon de polițiști și a rănit șapte membri ai forțelor de ordine.

Conform presei iraniene, unul dintre agenții loviți a stat în comă timp de aproximativ trei luni în urma incidentului, iar autoritățile au catalogat fapta drept o acțiune deliberată, menită să destabilizeze ordinea publică.

Acuzații de spionaj pentru Israel și Statele Unite

Shahram Sadeghi a fost judecat și condamnat la moarte de Curtea Revoluționară din Karaj, instanță care a dispus și confiscarea tuturor bunurilor sale. Mai mult, regimul iranian a susținut că acțiunile bărbatului ar fi reprezentat o „operațiune” desfășurată în favoarea Israelului, a Statelor Unite și a altor grupări ostile, încadrând fapta inclusiv la legislația privind spionajul și „războiul împotriva lui Dumnezeu”.

Sentința capitală a fost menținută de Curtea Supremă a Iranului, iar execuția a avut loc în primele ore ale zilei de duminică, într-o închisoare din provincia Alborz.

Val de execuții pe fondul protestelor antiguvernamentale

Cazul lui Sadeghi nu este unul izolat, ci se înscrie într-o lungă serie de condamnări la moarte dictate de autoritățile iraniene împotriva celor implicați în protestele din ianuarie.

Deși oficialii susțin că execuția a fost strict o pedeapsă pentru atacarea deliberată a forțelor de ordine, organizațiile pentru drepturile omului atrag atenția că regimul de la Teheran folosește pedeapsa capitală ca instrument de teroare. Organizațiile care monitorizează situația deținuților din Iran îl consideră pe Sadeghi un deținut politic, victima unei represiuni severe îndreptate împotriva oricăror voci care contestă regimul în stradă.

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