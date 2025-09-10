Trump cere pedeapsa cu MOARTEA pentru un bărbat acuzat că a înjunghiat mortal o tânără refugiată ucraineană: „Nu poate exista altă opțiune!!”

Președintele Donald Trump a cerut pedeapsa cu moartea pentru un bărbat acuzat că a înjunghiat mortal o tânără refugiată ucraineană, la bordul unui tren din Carolina de Nord.

Cazul a atras atenția publicului la nivel national și a alimentat dezbaterea asupra criminalității.

Într-o postare pe rețelele de socializare miercuri, Trump a spus că suspectul, Decarlos Brown Jr., „ar trebui să primească un Proces ‘Rapid’ (nu există nicio îndoială!) și doar PEDEAPSA CU MOARTEA.”

„Nu poate exista altă opțiune!!” a scris Trump.

Postarea lui Trump a venit la o zi după ce Departamentul de Justiție a depus o acuzație federală împotriva lui Brown, care ar putea duce la pedeapsa cu moartea dacă el va fi condamnat.

Brown se confruntă, de asemenea, cu o acuzație de crimă formulată la nivel de stat, în legătură cu uciderea tinerei refugiate Irina Zaruțka, în vârstă de 23 de ani, luna trecută în Charlotte.

Un videoclip cu momentul atacului a fost publicat vineri, stârnind indignare în întreaga țară și declanșând o furtună politică.

Când a anunțat cazul federal împotriva lui Brown marți, procurorul general Pam Bondi a declarat că procurorii vor „căuta pedeapsa maximă pentru acest act de violență de neiertat – el nu va mai vedea niciodată lumina zilei ca un om liber”.

Trump și alți republicani au dat vina pe politicienii democrați pentru că i-au permis lui Brown să rămână pe străzi, în ciuda relatărilor potrivit cărora el fusese arestat de 14 ori anterior, că era fără adăpost la momentul crimei și că suferea de probleme de sănătate mintală.

Trump a cerut pedeapsa capitală în mai multe cazuri înainte și în timpul președințiilor sale

Deși nu este ceva neobișnuit ca președinții să vorbească despre crimele care atrag atenția națiunii, de obicei ei nu îi îndeamnă public pe procurori să ceară o anumită pedeapsă, darămite să dicteze viteza unui proces, notează The Washington Post.

Cum notează Washington Post, Trump a ales să ignore în mod repetat normele din jurul sistemului de justiție din America, inclusiv independența tradițională a Departamentului de Justiție față de Casa Albă.

Trump a fost un susținător de lungă durată al pedepsei cu moartea, cerând pedeapsa capitală în mai multe cazuri înainte și în timpul președințiilor sale.

În timpul primului mandat al lui Trump, el a cerut pedeapsa cu moartea pentru un bărbat care a intrat cu un camion pe o pistă de biciclete din Manhattan în 2017, ucigând opt persoane.

Avocații bărbatului au încercat să împiedice Guvernul federal să solicite o condamnare la moarte în acest caz, citând comentariile lui Trump și spunând că Trump a pus presiune în mod nejustificat pe procurorul general de atunci, Jeff Sessions, să aplice pedeapsa capitală.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI: