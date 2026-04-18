Bărbatul care a deschis focul pe un bulevard din Kiev, în urma căruia șase persoane au murit, a fost identificat

Autoritățile ucrainene investighează identitatea atacatorului care a tras sâmbătă asupra trecătorilor din Kiev. Potrivit unor informații neconfirmate oficial, acesta ar fi un fost militar cu dublă cetățenie ruso-ucraineană. Poliția l-a neutralizat la fața locului.

Primele date apărute în spațiul public indică faptul că atacatorul ar fi Dmitri Vasilchenkov, un bărbat născut la Moscova în 1968, cu cetățenie rusă și ucraineană. Informațiile au fost relatate de jurnalistul Vitali Glagola, citat de Nexta.

Surse neoficiale susțin că acesta ar fi locuit și în Bahmut, însă detaliile nu au fost confirmate de autorități.

Posibil trecut militar și legături cu armata rusă

Potrivit acelorași informații aflate în curs de verificare, bărbatul ar fi fost locotenent-colonel în armata rusă. Pe rețelele sociale ar fi existat indicii privind o posibilă legătură cu trupele aeropurtate.

De asemenea, ar fi fost un susținător al războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Autoritățile nu au confirmat încă aceste detalii.

Se mai menționează că suspectul ar fi deținut arme înregistrate legal. Poliția ucraineană verifică în continuare toate circumstanțele, inclusiv traseul și motivația atacului.

Șase morți și mai mulți răniți în urma atacului

Incidentul s-a produs sâmbătă după-amiază pe un bulevard din Kiev. Atacatorul a deschis focul asupra trecătorilor, provocând moartea a șase persoane și rănirea altora, care au fost transportate la spital.

Ulterior, acesta a luat ostatici și s-a baricadat într-un magazin din zonă. Forțele de ordine au intervenit, iar agresorul a fost împușcat mortal.

