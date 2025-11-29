Bătaie în Germania între susținătorii AfD și contestatari lângă un eveniment organizat de Alice Weidel. Au fost atacați jurnaliști și politicieni

Societatea germană post-Merkel devine tot mai polarizată între guvernanții social-conservatori cu politici pro-UE și naționaliștii eurosceptici. La alegerile parlamentare din februarie, partidul Alternativa pentru Germania condusă de Alice Weidel s-a clasat pe poziția a doua după Uniunea Creștin-Democrată condusă de Friedrich Merz. Merz a devenit cancelar după ce a optat pentru o alianță între creștini democrați și Partidul Social-Democrat, aflat pe locul 3.

La 9 luni după alegeri, situația din Germania este dramatică în timp ce economia stagnează, iar popularitatea cancelarului este în scădere. La Giessen a avut loc o bătaie între susținătorii AFD și contestatari. Totul s-a petrecut în apropierea evenimentului care marca înființarea organizației de tineret a partidului condus de Alice Weidel.

AfD figurează pe primul loc în sondaje. Ar putea naționaliștii să ajungă la guvernare în 2029?

Au fost atacați politicieni și jurnaliști apropiați ai AfD. Partidul, aflat pe primele locuri în sondaje acum, se află în conflict cu autoritățile și este vehement contestat de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în scădere de popularitate.

Potrivit DW, peste 800 de participanți au adoptat un nou statut cu reguli de rol. Organizația de tineret este legată de AfD. 25.000 de germani anti-naționaliști au protestat în număr mare împotriva evenimentului, în timp ce 5.000 de ofițeri de poliție au fost staționați pentru a asigura ordinea. Mai multe persoane au fost rănite în urma ciocnirilor, inclusiv între 10 și 15 ofițeri care s-au ales cu răni minore.

Potrivit ultimelor sondaje, Uniunea creștin-democrată s-a prăbușit de la 30% în februarie 2025. În prezent, are 25% în sondaje. Alternativa pentru Germania este în ascensiune, având 26%. Partidul Social Democrat este în cădere, având 14%, Stânga are 10%, iar Verzii sunt la 12%. După realitatea curentă, sunt mai mulți germani de dreapta care s-au reorientat către naționalism și conservatorism spre deosebire de anul 2021, când majoritatea germanilor erau de stânga și mai preocupați de protejarea mediului. Liberalii figurează cu 3-4%, fiind pe ultimele locuri.

Cancelarul Merz nu reușește să convingă

În timp ce țara sa se destramă, cancelarul german Friedrich Merz a cerut Comisiei Europene să se gândească din nou la interzicerea motoarelor cu ardere internă. Vorbind la o conferință regională a partidului său conservator, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), la Magdeburg, Merz a declarat că Germania nu va continua să respecte regulile privind o interdicție „încăpățânată și greșită”.

„Trebuie să rămânem o zonă industrială puternică”, a adăugat el înainte de a explica că vehiculele electrice sunt încă principala cale de urmat.

Între 2021 și 2024, Germania a fost condusă de guvernul de coaliție al cancelarului social-democrat Olaf Scholz. Coaliția era alcătuită din social-democrați, liberali și verzi. În noiembrie 2024, toți miniștrii liberali au demisionat, iar în decembrie, guvernul Scholz a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură din Bundestag.

