Volodimir Zelenski acuză UNGARIA că ar fi trimis drone în spațiul aerian ucrainean. Budapesta reacționează: „A început să o ia razna!”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a scris pe rețelele de socializare că drone de recunoaștere, despre care suspectează că erau ungare, au efectuat zboruri în spațiul aerian al Ucrainei.

El nu a oferit detalii despre localizarea precisă a acestor apariții ale dronelor și nici când au avut loc, menționând doar că au fost „recente” și că a cerut armatei sale „rapoarte urgente despre toate incidentele înregistrate”.

„Evaluările preliminare sugerează posibile acțiuni de recunoaștere asupra potențialului industrial din zonele de graniță ale Ucrainei”, în apropierea Ungariei, a transmis Zelenski.

Ungaria reacționează imediat

În replică, Guvernul de la Budapesta, prin vocea ministrului de Externe, Peter Szijjarto, a respins total afirmațiile președintelui ucrainean, susținând că acesta „a început să o ia razna”, scrie The Independent.

Peter Szijjarto a declarat că Volodimir Zelenski „începe să înnebunească” după ce președintele ucrainean a declarat că au existat încălcări ale spațiului aerian al țării de către drone de recunoaștere, care probabil erau maghiare.

„Președintele Volodimir Zelenski începe să înnebunească din cauza faptului că este anti-maghiar. Acum a început să vadă monștri”, a scris Szijjarto pe Facebook.

Sursa foto: Profimedia