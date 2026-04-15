Prima pagină » Știri externe » Péter Magyar anunță că vrea să preia cât mai repede frâiele țării din mâinile lui Orbán. Care este procesul de transfer al puterii în Ungaria

Péter Magyar anunță că vrea să preia cât mai repede frâiele țării din mâinile lui Orbán. Care este procesul de transfer al puterii în Ungaria

La doar câteva zile de la victoria în alegerile din Ungaria, Peter Magyar a cerut miercuri președintelui Tamás Sulyok un transfer de putere cât mai rapid posibil. Ulterior, Magyar le-a spus jurnaliștilor că dorește să organizeze prima ședință a noului guvern pe 4 mai, ziua în care se așteaptă validarea oficială a rezultatelor alegerilor.

Vezi galeria foto
5 poze

Președintele maghiar, Tamás Sulyok, a precizat într-o postare pe rețelele de socializare că v convoca parlamentul „cât mai curând posibil după anunțarea rezultatului final”. Cu toate acestea, Sulyok nu a comentat în niciun fel cererea maghiarului de a demisiona, deși prim-ministrul ales a spus că va lua în considerare acest lucru.

Sulyok a declarat că îl va propune oficial pe Magyar pentru funcția de prim-ministru la prima ședință a noului parlament, care va alege noul guvern. Această ședință poate avea loc pe 6 sau 7 mai, cu toate că prim-ministrul ales al Ungariei dorește o tranziție mai rapidă a puterii.

Peter Magyar îl ironizează pe Orban: „O scenă de teatru absolut”

Peter Magyar a sosit la discuții la palatul prezidențial marți seara și a postat pe social media o înregistrare în care apărea el alături de președintele Tamás Sulyok pe balconul palatului prezidențial. După cum se poate observa în imagini, pe balconul învecinat stătea Viktor Orbán care citea în timp ce se plimba. „Deci, Primul Ministru citește ca Buda. Este o scenă de teatru absolut”, a spus Magyar încercând să-i semnaleze prezența lui Orbán.

Care este procesul de tranziție al puterii în Ungaria

După numărarea voturilor, rezultatele oficiale trebuie confirmate de Curtea Supremă a Ungariei, care are ca termen stabilit, potrivit calendarului, data de 4 mai. După această etapă, președintele, Tamás Sulyok, are obligația de a convoca o nouă sesiune a Parlamentului în termen de 30 de zile de la alegeri, sesiune care marchează oficial începutul noii legislaturi de la Budapesta.

În cadrul acestei primei sesiuni parlamentare, președintele Sulyok îl va propune pe funcția de prim-ministru pe liderul partidului majoritar, în speță Peter Magyar. Ulterior, acesta este ales prin votul majorității. Având în vedere majoritatea de două treimi obținută de partidul Tisza, acest pas este considerat doar o formalitate. După acest pas, Peter Magyar depune jurământul în fața legislatorilor și își intră oficial în atribuții.

Recomandările autorului:

Cele mai noi

Trimite acest link pe