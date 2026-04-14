Prima pagină » Știri externe » Ursula von der Leyen vrea să renunțe la dreptul de veto în deciziile de politică externă ale UE. Care este motivul

La mai puțin de o zi de la alegerile parlamentare din Ungaria, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut Uniunii Europene să obțină mai multă putere asupra guvernelor naționale pentru a impune mai ușor deciziile de politică externă, scrie POLITICO.

Potrivit acestei inițiative, guvernele statelor europene ar trebui să impună politicile UE printr-un vot cu majoritate, în loc să permită națiunilor să-și folosească dreptul de veto, a declarat Ursula von der Leyen reporterilor la Bruxelles. Deciziile ar urma să acopere aspecte precum impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei și alocarea de fonduri pentru Ucraina. Până acum, Ungaria a blocat de mai multe ori prin veto deciziile Uniunii Europene.

„Trecerea la votul cu majoritate calificată în politica externă este o modalitate importantă de a evita blocajele sistemice, așa cum am văzut în trecut”, a spus von der Leyen. Aceasta a îndemnat guvernele, care ar trebui să fie de acord cu orice schimbare, să „profite de impuls acum”.

După alegerile din Ungaria, Comisia Europeană va acționa rapid pentru a stabili dialogul cu noul guvern ungar, odată ce acesta își va prelua mandatul. Șefa Comisiei Europene a precizat că noul prim-ministru, Péter Magyar, a semnalat deja o direcție pro-europeană clară în timpul campaniei.

„Putem deja vedea că [el] este foarte clar în ceea ce privește calea europeană… angajând noul guvern să continue să colaboreze cu noi”, a spus ea, adăugând că progresul în ceea ce privește fondurile și reformele UE va fi o prioritate, deoarece „poporul maghiar o merită”.

Recomandările autorului:

Momentul care a scăpat presei, în prima conferință a lui Péter Magyar. Viitorul premier vrea pace cât mai repede în Ucraina și ridicarea “imediată” a sancțiunilor pentru Rusia: e vecinul nostru

Atac armat într-un liceu din Turcia. 16 persoane au fost rănite după ce un adolescent a deschis focul cu o pușcă de vânătoare

CNN: După eșecul negocierilor maraton din Pakistan, SUA se gândește la o nouă întâlnire față în față cu iranienii

Recomandarea video

Citește și

De ce noul model de AI al Anthropic este considerat prea periculos pentru a fi lansat
De ce noul model de AI al Anthropic este considerat prea periculos pentru a fi lansat
EXTERNE Prințul Harry și Meghan, vizită discretă în Australia, dar finanțată din fonduri private. Zbor la clasa business, de la Los Angeles
11:35
Prințul Harry și Meghan, vizită discretă în Australia, dar finanțată din fonduri private. Zbor la clasa business, de la Los Angeles
ACUZAȚII Soția prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez, acuzată de corupție în urma unei anchete de doi ani
10:56
Soția prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez, acuzată de corupție în urma unei anchete de doi ani
EXTERNE JD Vance dezvăluie motivul pentru care SUA l-a susținut pe Viktor Orban în campania electorală: „Este un partener de nădejde”
10:49
JD Vance dezvăluie motivul pentru care SUA l-a susținut pe Viktor Orban în campania electorală: „Este un partener de nădejde”
Mediafax
Imaginea AI cu Trump în ipostază de Iisus, criticată dur. Reacții din partea vedetelor și a Bisericii
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță, după ce a făcut Paștele cu Andreea Popescu: 'Doar noi doi'
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Fostul șef al diplomației ungare, Peter Szijjártó, a dispărut total din spaţiul public după înfrângerea lui Viktor Orban
Mediafax
Fritz: Suntem în relații bune cu președintele României. Vom vedea în 20 aprilie ce face PSD
Click
Două zodii intră într-o nouă etapă de viață. Luna Nouă din 17 aprilie le rescrie destinul
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Câți bani cere Codruța Filip pentru a cânta 50 de minute la nunta ta acum, după ce a rămas fără Valentin Sanfira
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
FLASH NEWS Fritz critică intenția PSD de a pleca de la guvernare: „Încearcă să arunce coaliția în aer / Vom vedea în 20 aprilie”
13:14
Fritz critică intenția PSD de a pleca de la guvernare: „Încearcă să arunce coaliția în aer / Vom vedea în 20 aprilie”
MESAJ Familia lui Mircea Lucescu, scrisoare deschisă după dispariția marelui antrenor: ”Am simțit ceva ce nu credeam posibil”
13:12
Familia lui Mircea Lucescu, scrisoare deschisă după dispariția marelui antrenor: ”Am simțit ceva ce nu credeam posibil”
ACTUALITATE Ce spune Vlad Baltazar despre Bogdan „Topcanezu”: „S-a năpustit pe românii din Paris și a început să le ceară bani”
13:00
Ce spune Vlad Baltazar despre Bogdan „Topcanezu”: „S-a năpustit pe românii din Paris și a început să le ceară bani”
ECONOMIE Cât câștigă săptămânal un pakistanez ca livrator de mâncare în Constanța. „Nu mă plâng”
12:49
Cât câștigă săptămânal un pakistanez ca livrator de mâncare în Constanța. „Nu mă plâng”
SURSE Nicușor Dan îi cheamă pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan la Cotroceni. Care este miza întâlnirii
12:33
Nicușor Dan îi cheamă pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan la Cotroceni. Care este miza întâlnirii
EMISIUNI Vlad Baltazar, despre hoții de buzunare din Bucureștiul lui Ceaușescu: „Era nodul gordian al pungașilor din București la Dimitrov”
12:30
Vlad Baltazar, despre hoții de buzunare din Bucureștiul lui Ceaușescu: „Era nodul gordian al pungașilor din București la Dimitrov”

