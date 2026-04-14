Ursula von der Leyen vrea să renunțe la dreptul de veto în deciziile de politică externă ale UE. Care este motivul

La mai puțin de o zi de la alegerile parlamentare din Ungaria, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut Uniunii Europene să obțină mai multă putere asupra guvernelor naționale pentru a impune mai ușor deciziile de politică externă, scrie POLITICO.

Potrivit acestei inițiative, guvernele statelor europene ar trebui să impună politicile UE printr-un vot cu majoritate, în loc să permită națiunilor să-și folosească dreptul de veto, a declarat Ursula von der Leyen reporterilor la Bruxelles. Deciziile ar urma să acopere aspecte precum impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei și alocarea de fonduri pentru Ucraina. Până acum, Ungaria a blocat de mai multe ori prin veto deciziile Uniunii Europene.

„Trecerea la votul cu majoritate calificată în politica externă este o modalitate importantă de a evita blocajele sistemice, așa cum am văzut în trecut”, a spus von der Leyen. Aceasta a îndemnat guvernele, care ar trebui să fie de acord cu orice schimbare, să „profite de impuls acum”.

După alegerile din Ungaria, Comisia Europeană va acționa rapid pentru a stabili dialogul cu noul guvern ungar, odată ce acesta își va prelua mandatul. Șefa Comisiei Europene a precizat că noul prim-ministru, Péter Magyar, a semnalat deja o direcție pro-europeană clară în timpul campaniei.

„Putem deja vedea că [el] este foarte clar în ceea ce privește calea europeană… angajând noul guvern să continue să colaboreze cu noi”, a spus ea, adăugând că progresul în ceea ce privește fondurile și reformele UE va fi o prioritate, deoarece „poporul maghiar o merită”.

Recomandările autorului: