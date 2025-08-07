Beijingul înregistrează o CREȘTERE semnificativă a exporturilor și importurilor/ Companiile chineze beneficiază de armistițiul cu SUA

Exporturile și importurile Chinei au înregistrat o creștere semnificativă în ultimele luni, pe măsură ce companiile s-au grăbit să beneficieze de un armistițiu în războiul comercial cu SUA.

China a fost vizată inițial de taxe vamale de trei cifre de către Statele Unite însă s-a bucurat de un armistițiu cu președintele american, Donald Trump, care i-a permis să înregistreze progrese în domeniul comercial.

Exporturile către Statele Unite au scăzut cu aproximativ 22% față de anul precedent, iar importurile au înregistrat o scădere de 19%. Totuși, exporturile către Africa și Asia de Sud-Est au crescut, pe măsură ce companiile chineze și-au orientat vânzările către alte piețe.

Excedentul comercial global al Chinei pentru 2025 a crescut la 683,5 miliarde de dolari până la sfârștiul lunii iulie, cu aproape o treime mai mare decât surplusul din aceeași perioadă a anului precedent. Datele au arătat că surplusul Chinei în iulie a fost de 98,2 miliarde de dolari, în timp ce exporturile către SUA au fost cu 23,7 miliarde de dolari mai mari decât importurile.

Importurile americane din China suportă un tarif de cel puțin 30%. Trump ordonase, anterior, taxe vamale de până la 245%, Beijingul oferind un răspuns adecvat acestei amenințări din partea SUA.

Nu există informații cu privire la o posibilă extindere a termenului limită din 12 august al armistițiului.

Piața chineză ar putea fi afectată de noile taxe asupra bunurilor vietnameze

Administrația Trump a majorat tarifele la importurile din alte țări, deoarece Beijingul este suspectat că exportă mărfuri prin intermediul acestor state, conform agenției de presă The Associated Press. Vietnamul se confruntă cu o taxă de 20% la exporturile către SUA.

„Având în vedere că această creștere temporară a cererii, cauzată de armistițiul comercial dintre SUA și China se estompează, iar tarifele pentru transporturile redirecționate prin alte țări cresc acum, exporturile par să rămână sub presiune în viitorul apropiat”, a avertizat economistul Zichun Huang.

Foto: Profimedia

