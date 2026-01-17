Belgia a anunțat „Planul B” al Europei în cazul unei preluări americane a Groenlandei

Belgia a anunțat existența unui „Plan B” al Uniunii Europene, în eventualitatea unei preluări militare a Groenlandei de către Statele Unite. Declarația a fost făcută de ministrul belgian al Apărării, Theo Francken.

Potrivit ministrului, o intervenție militară americană în Groenlanda ar însemna, practic, sfârșitul NATO. Francken a spus că armata europeană nu ar putea face față unei confruntări cu forțele SUA, mai ales în regiunea arctică.

„Nu vom începe un război pentru Groenlanda. Superioritatea militară a americanilor este enormă. Nu îi putem învinge”, a declarat acesta.

Oficialul a precizat că statele UE nu își doresc un conflict și că prioritatea rămâne menținerea „Planului A”, adică evitarea escaladării. Totuși, dacă SUA ar ataca Groenlanda, țările europene ar activa imediat „Planul B”, fără ca detaliile acestuia să fie făcute publice.

Francken a subliniat că, indiferent de situație, cooperarea dintre UE și SUA trebuie să continue. El a spus că acest lucru este esențial, mai ales în contextul amenințărilor venite din partea Rusiei și al războiului din Ucraina.

Ministrul s-a declarat îngrijorat de evoluția crizei din jurul Groenlandei, dar a spus că nu crede că situația va ajunge la un punct critic. El și-a exprimat speranța că părțile vor ajunge la un acord și își vor îndrepta atenția către alte dosare importante, precum Ucraina, Orientul Mijlociu și Iranul.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat în repetate rânduri necesitatea controlului american asupra Groenlandei pentru securitatea națională. El nu a exclus posibilitatea cuceririi militare a insulei. Danemarca, împreună cu NATO, a lansat exercițiul militar Arctic Fortitude, care are loc între 15 și 17 ianuarie. Franța , Germania și Regatul Unit au trimis trupe în Groenlanda. Casa Albă a declarat că desfășurarea de trupe europene nu va afecta decizia lui Donald Trump de a anexa insula.

