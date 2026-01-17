Prima pagină » Știri externe » Belgia a anunțat „Planul B” al Europei în cazul unei preluări americane a Groenlandei

Belgia a anunțat „Planul B” al Europei în cazul unei preluări americane a Groenlandei

Bianca Dogaru
17 ian. 2026, 16:42, Știri externe
Belgia a anunțat „Planul B” al Europei în cazul unei preluări americane a Groenlandei

Belgia a anunțat existența unui „Plan B” al Uniunii Europene, în eventualitatea unei preluări militare a Groenlandei de către Statele Unite. Declarația a fost făcută de ministrul belgian al Apărării, Theo Francken.

Potrivit ministrului, o intervenție militară americană în Groenlanda ar însemna, practic, sfârșitul NATO. Francken a spus că armata europeană nu ar putea face față unei confruntări cu forțele SUA, mai ales în regiunea arctică.

„Nu vom începe un război pentru Groenlanda. Superioritatea militară a americanilor este enormă. Nu îi putem învinge”, a declarat acesta. 

Oficialul a precizat că statele UE nu își doresc un conflict și că prioritatea rămâne menținerea „Planului A”, adică evitarea escaladării. Totuși, dacă SUA ar ataca Groenlanda, țările europene ar activa imediat „Planul B”, fără ca detaliile acestuia să fie făcute publice.

Francken a subliniat că, indiferent de situație, cooperarea dintre UE și SUA trebuie să continue. El a spus că acest lucru este esențial, mai ales în contextul amenințărilor venite din partea Rusiei și al războiului din Ucraina.

Ministrul s-a declarat îngrijorat de evoluția crizei din jurul Groenlandei, dar a spus că nu crede că situația va ajunge la un punct critic. El și-a exprimat speranța că părțile vor ajunge la un acord și își vor îndrepta atenția către alte dosare importante, precum Ucraina, Orientul Mijlociu și Iranul.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat în repetate rânduri necesitatea controlului american asupra Groenlandei pentru securitatea națională. El nu a exclus posibilitatea cuceririi militare a insulei. Danemarca, împreună cu NATO, a lansat exercițiul militar Arctic Fortitude, care are loc între 15 și 17 ianuarie. Franța , Germania și Regatul Unit au trimis trupe în Groenlanda. Casa Albă a declarat că desfășurarea de trupe europene nu va afecta decizia lui Donald Trump de a anexa insula.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Donald Trump impune tarife vamale de 10% tuturor aliaților Groenlandei. De la 1 iunie 2026, crește tarifele la 25%
18:33
Donald Trump impune tarife vamale de 10% tuturor aliaților Groenlandei. De la 1 iunie 2026, crește tarifele la 25%
CONTROVERSĂ Se dă liber la înjurat politicieni? Ce propunere face un lider din guvernarea cancelarului Merz
17:58
Se dă liber la înjurat politicieni? Ce propunere face un lider din guvernarea cancelarului Merz
ACTUALITATE O mămică din SUA riscă ani grei de închisoare pentru că și-a încătușat copilul. Ce crimă a comis minorul
17:33
O mămică din SUA riscă ani grei de închisoare pentru că și-a încătușat copilul. Ce crimă a comis minorul
EXTERNE Stephen Miller, consilierul lui Donald Trump: „Danemarca este o țară mică, cu o economie și o armată minuscule. Nu pot apăra Groenlanda”
17:32
Stephen Miller, consilierul lui Donald Trump: „Danemarca este o țară mică, cu o economie și o armată minuscule. Nu pot apăra Groenlanda”
INEDIT Un grup de artiști spanioli costumați în Stephen Hawking a defilat pe străzile din Cádiz. Gestul, contestat de mulți, are un mesaj foarte serios
17:11
Un grup de artiști spanioli costumați în Stephen Hawking a defilat pe străzile din Cádiz. Gestul, contestat de mulți, are un mesaj foarte serios
MILITAR Proiectul 09851. Khabarovsk, primul submarin rusesc purtător standard de torpile nucleare Poseidon, va începe testele pe mare. „Operațiuni în adâncurile oceanului și în zona arctică”
17:07
Proiectul 09851. Khabarovsk, primul submarin rusesc purtător standard de torpile nucleare Poseidon, va începe testele pe mare. „Operațiuni în adâncurile oceanului și în zona arctică”
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Materia întunecată, mai fierbinte la începutul Universului decât se credea până acum

Cele mai noi

Trimite acest link pe