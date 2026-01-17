Prima pagină » Știri externe » Donald Trump vrea să impună tarife comerciale țărilor care se opun ca SUA să preia controlul în Groenlanda

Donald Trump vrea să impună tarife comerciale țărilor care se opun ca SUA să preia controlul în Groenlanda

17 ian. 2026, 11:20

Donald Trump vrea să impună tarife comerciale țărilor care nu sprijină planul său de a prelua controlul asupra Groenlandei. El și-a amintit de situații anterioare în care a amenințat cu tarife Franța și Germania în disputele legate de prețurile medicamentelor. Acum, sugerează că o situație similară ar putea viza și Danemarca.

În paralel, emisarul special al lui Trump pentru Groenlanda, Jeff Landry, spune că un acord prin care Washingtonul să preia insula „ar trebui și va fi încheiat. El a precizat că președintele american este hotărât și că discuțiile ar urma să continue la nivel înalt, cu implicarea secretarului de stat și a vicepreședintelui.

Reacția Danemarcei: „Insula nu este de vânzare”

Reacția Danemarcei și a autorităților groenlandeze a fost fermă. Oficialii de la Copenhaga au subliniat că insula nu este de vânzare și că orice decizie privind viitorul ei aparține populației locale. Guvernul Groenlandei a transmis că apreciază cooperarea cu Statele Unite, însă respinge ideea ca SUA să preia controlul.

Vizita Congresului american

În acest context, un grup de 11 membri ai Congresului american au mers la Copenhaga. Printre ei s-au aflat senatori republicani și democrați, care s-au întâlnit cu premierul danez, Mette Frederiksen, și cu premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen. Vizita a avut rolul de a arăta sprijinul pentru Danemarca și Groenlanda și de a tempera retorica privind o eventuală intervenție militară.

La conferințele de presă, congresmenii au vorbit despre relația de lungă durată dintre SUA și Danemarca și despre importanța dialogului în cadrul NATO. Unii au subliniat că majoritatea americanilor privesc Groenlanda ca pe un aliat, nu ca pe un teritoriu care ar trebui anexat.

Declarații contradictorii după discuțiile diplomatice

În același timp, după o întâlnire între secretarul de stat american, vicepreședinte și miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei, au apărut versiuni diferite despre concluzii. Casa Albă a sugerat că ar exista discuții tehnice privind o eventuală achiziție a insulei, afirmație respinsă de partea daneză și de cea groenlandeză. Acestea au vorbit doar despre formarea unui grup de lucru care să analizeze cerințele de securitate ale SUA în regiunea arctică.

Pe fondul acestor declarații, trupe din mai multe țări NATO au început să ajungă în Groenlanda pentru misiuni de evaluare și descurajare. Germania a anunțat că analizează posibilitatea desfășurării unor avioane de luptă pentru recunoaștere, în cadrul cooperării aliate.

