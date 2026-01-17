13:15 Danezii ieșiți în stradă flutură drapelele țării lor și pe cel al Groenlandei și sunt foarte pașnici, relatează AFP.

O serie de demonstrații au fost programate să aibă loc astăzi în Danemarca și Nuuk, capitala Groenlandei, față de planurile președintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda. Sute de danezi au ieșit în stradă, la Copenhaga, pentru a-și dovedi sprijinul pentru groenlandezi, notează The Guardian.

Presa daneză, dar și cea internațională alocă ample spații protestului de sâmbătă, din capitala Danemarcei, Copenhaga. Sunt mulți cetățeni danezi care au ieșit în stradă pentru a-și demonstra susținerea față de groenlandezi, scrie publicația bt.dk, care oferă transmisii live de la eveniment.

Mii de danezi protestează în stradă în fața Ambasadei SUA la Copenhaga

Astfel, informează publicația daneză, manifestarea a început la sediul Primăriei municipale la ora locală 12, apoi a continuat la Ambasada SUA din Dag Hammarskjölds Allé.

Scopul protestelor de sâmbătă, care urmează să se desfășoare în timp ce o delegație americană de parlamentari bipartizani are o întrevedere oficială cu oficiali danezi și groenlandezi la Copenhaga, „este de a transmite un mesaj clar și unificat de respect pentru democrația și drepturile fundamentale ale omului din Groenlanda”, arată Uagut, o organizație a groenlandezilor din Danemarca.

Mesajul emisarului special al lui Trump pentru Groelanda: Președintele ”este serios” în privința cumpărării țării

De menționat în context că Jeff Landry, emisarul special al președintelui Donald Trump pentru Groenlanda, a declarat vineri 16 ianuarie, că un acord prin care Washingtonul să preia insula „ar trebui și va fi încheiat” în timpul acestei vizite. Mai mult, președintele Trump „este serios” în privința achiziționării teritoriului în mare parte autonom, care face parte din regatul danez.

O delegație americană formată din 11 membri ai Congresului a vizitat Danemarca vineri.

La începutul acestei săptămâni, mai mulți aliați NATO, printre care Franța, Germania, Marea Britanie, Norvegia și Suedia, au desfășurat trupe pe insula arctică.

Vineri, liderul Americii a amenințat că va impune tarife împotriva celor care se opun planurilor sale de a anexa teritoriul în mare parte autonom, care face parte din regatul danez.

Prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a declarat că apărarea Groenlandei este o „problemă comună” pentru întreaga alianță NATO.

Miercuri, Statele Unite, Groenlanda și Danemarca au stabilit un grup comun de lucru care, potrivit lui Lars Løkke Rasmussen, se va concentra pe preocuparea americană în legătură cu securitatea în și împrejurul Groenlandei , cu respectarea liniilor roșii impuse de Regatul Danez.

