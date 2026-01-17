Prima pagină » Actualitate » Miting de amploare în Copenhaga, împotriva intențiilor de anexare ale SUA: „Groenlanda aparține groenlandezilor”/ live

🚨 Miting de amploare în Copenhaga, împotriva intențiilor de anexare ale SUA: „Groenlanda aparține groenlandezilor”/ live

17 ian. 2026, 13:49, Actualitate
Miting de amploare în Copenhaga, împotriva intențiilor de anexare ale SUA: „Groenlanda aparține groenlandezilor”/ live
13:15

Danezii ieșiți în stradă flutură drapelele țării lor și pe cel al Groenlandei și sunt foarte pașnici, relatează AFP.

O serie de demonstrații au fost programate să aibă loc astăzi în Danemarca și Nuuk, capitala Groenlandei, față de planurile președintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda. Sute de danezi au ieșit în stradă, la Copenhaga, pentru a-și dovedi sprijinul pentru groenlandezi, notează The Guardian.

Presa daneză, dar și cea internațională alocă ample spații protestului de sâmbătă, din capitala Danemarcei, Copenhaga. Sunt mulți cetățeni danezi care au ieșit în stradă pentru a-și demonstra susținerea față de groenlandezi, scrie publicația bt.dk, care oferă transmisii live de la eveniment.

Mii de danezi protestează în stradă în fața Ambasadei SUA la Copenhaga

Astfel, informează publicația daneză, manifestarea a început la sediul Primăriei municipale la ora locală 12, apoi a continuat la Ambasada SUA din Dag Hammarskjölds Allé.

Danezii protestează în stradă la Copenhaga. Foto: Bt.dk – Josephine Celeste Jensen

Foto: Josephine Celeste Jensen

Scopul protestelor de sâmbătă, care urmează să se desfășoare în timp ce o delegație americană de parlamentari bipartizani are o întrevedere oficială cu oficiali danezi și groenlandezi la Copenhaga, „este de a transmite un mesaj clar și unificat de respect pentru democrația și drepturile fundamentale ale omului din Groenlanda”, arată Uagut, o organizație a groenlandezilor din Danemarca.

Mesajul emisarului special al lui Trump pentru Groelanda: Președintele ”este serios” în privința cumpărării țării

  • De menționat în context că Jeff Landry, emisarul special al președintelui Donald Trump pentru Groenlanda, a declarat vineri 16 ianuarie, că un acord prin care Washingtonul să preia insula „ar trebui și va fi încheiat” în timpul acestei vizite. Mai mult, președintele Trump „este serios” în privința achiziționării teritoriului în mare parte autonom, care face parte din regatul danez.
  • O delegație americană formată din 11 membri ai Congresului a vizitat Danemarca vineri.
  • La începutul acestei săptămâni, mai mulți aliați NATO, printre care Franța, Germania, Marea Britanie, Norvegia și Suedia, au desfășurat trupe pe insula arctică.

  • Vineri, liderul Americii a amenințat că va impune tarife împotriva celor care se opun planurilor sale de a anexa teritoriul în mare parte autonom, care face parte din regatul danez.
  • Prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a declarat că apărarea Groenlandei este o „problemă comună” pentru întreaga alianță NATO.
  • Miercuri, Statele Unite, Groenlanda și Danemarca au stabilit un grup comun de lucru care, potrivit lui Lars Løkke Rasmussen, se va concentra pe preocuparea americană în legătură cu securitatea în și împrejurul Groenlandei, cu respectarea liniilor roșii impuse de Regatul Danez. 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Europa, ultimele opțiuni pentru a salva Groenlanda. Politico: „E timpul să-l dea afară pe Trump?”

Ion Cristoiu: „Groenlanda este de o importanță strategică ieșită din comun”

„Trebuie să o avem”. Interesele SUA în Groenlanda, dincolo de ambiția lui Trump. „Topirea suplimentară a gheții va încuraja China să extindă liniile de transport maritim în Arctica”

 

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026!
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Exercițiile fizice pot încetini sau chiar inversa „vârsta creierului”, relevă un nou studiu
FLASH NEWS Ministrul Culturii dezvăluie culmea plagiatului: “sunt copiate și proiectele de management. Iau din alt proiect și ți-l revând ție, ca nou”
13:49
Ministrul Culturii dezvăluie culmea plagiatului: “sunt copiate și proiectele de management. Iau din alt proiect și ți-l revând ție, ca nou”
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan a fost salvat de furia protestatarilor din Botoșani de SPP. Premierul a fugit pe ușa din spate a primăriei
13:40
Ilie Bolojan a fost salvat de furia protestatarilor din Botoșani de SPP. Premierul a fugit pe ușa din spate a primăriei
SPORT De ce a plecat Iliev de la UTA și a semnat cu Rapid. Programul meciurilor etapei 22
13:28
De ce a plecat Iliev de la UTA și a semnat cu Rapid. Programul meciurilor etapei 22
VIDEO Prima reacție a lui Trump după ce Zelenski a fost de acord cu propunerea lui de încetare a focului din mai 2025: „Premiul Nobel pentru tine”
13:25
Prima reacție a lui Trump după ce Zelenski a fost de acord cu propunerea lui de încetare a focului din mai 2025: „Premiul Nobel pentru tine”
METEO ANM, informare meteorologică de ultimă oră și prognoză specială pentru București
13:18
ANM, informare meteorologică de ultimă oră și prognoză specială pentru București
FLASH NEWS Avocatul Toni Neacsu: „Cele 2 tabere din Curtea Constituțională s-au împăcat pentru că prin expertizele depuse la dosar s-a dovedit ca Guvernul și Ilie Bolojan i-au mințit”. Ce arată documentele
12:54
Avocatul Toni Neacsu: „Cele 2 tabere din Curtea Constituțională s-au împăcat pentru că prin expertizele depuse la dosar s-a dovedit ca Guvernul și Ilie Bolojan i-au mințit”. Ce arată documentele

Cele mai noi

Trimite acest link pe