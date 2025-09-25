Prima pagină » Știri externe » Netanyahu insistă că nu va exista un stat palestinian și critică deciziile unor lideri/ Premierul ISRAELULUI va purta o nouă discuție cu Trump

25 sept. 2025, 15:41, Știri externe
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, i-a criticat, joi, pe liderii care au recunoscut un stat palestinian, înainte de a pleca spre Statele Unite, unde urmează să se adreseze Națiunilor Unite și să se întâlnească cu președintele american, Donald Trump.

La o conferință organizată luni de Franța și Arabia Saudită în cadrul Adunării Generale a ONU, mai multe țări au anunțat recunoașterea statului Palestina. Benjamin Netanyahu urmează să susțină un discurs în fața ONU, vineri.

„La Adunarea Generală voi spune adevărul nostru – adevărul cetățenilor Israelului, adevărul militarilor, adevărul națiunii noastre”, a declarat Netanyahu.

„Îi voi denunța pe acești lideri care, în loc să condamne criminalii, agresorii și cei care ucid copii, vor să le acorde un stat în inima teritoriului Israelului”, a avertizat premierul, reiterând că apariția unui stat palestinian „nu se va întâmpla”.

Netanyahu va discuta cu Trump despre obiectivele sale în Fâșia Gaza

Netanyahu se confruntă cu un mandat de arestare din partea Curții Penale Internaționale pentru crime de război și crime împotriva umanității în Fâșia Gaza din noiembrie 2024.

Netanyahu a numit decizia statelor de a recunoaște un stat palestinian o „capitulare rușinoasă a anumitor lideri în fața terorismului palestinian”, potrivit cotidianului Le Figaro.

De asemenea, Netanyahu a anunțat că se va întâlni pentru a patra oară cu Donald Trump, la Washington.

„Voi discuta cu el despre marile oportunități pe care le-au adus victoriile noastre, precum și despre nevoia noastră de a atinge obiectivele războiului: recuperarea tuturor ostaticilor noștri, înfrângerea grupării Hamas și extinderea cercului de pace care ni s-a deschis”, a menționat acesta.

