Benjamin Netanyahu, luat prin surprindere. Donald Trump a impus un armistițiu între Israel și Hezbollah

Donald Trump a anunțat că un armistițiu între Israel și Hezbollah va intra în vigoare la miezul nopții, înainte ca autoritățile israeliene să comunice oficial o astfel de decizie. Anunțul a venit după ce o discuție planificată între liderii Israelului și Libanului nu a mai avut loc.
Potrivit CNN, Donald Trump anunțase anterior că Benjamin Netanyahu urma să poarte o discuție cu Joseph Aoun, în contextul intensificării conflictului dintre Israel și Hezbollah.
Inițiativa avea ca scop crearea „unui mic spațiu de respiro” între cele două părți. Discuția nu a mai avut loc, după ce președintele libanez a refuzat apelul.
La câteva ore după acest episod, Donald Trump a anunțat că un armistițiu va intra în vigoare la miezul nopții.
Anunțul a fost făcut public înainte ca guvernul israelian să comunice oficial o decizie în acest sens. În acel moment, nu exista o confirmare formală din partea Israelului.
În mod neobișnuit, oficialii israelieni și populația au aflat despre armistițiu din mesajul publicat de Trump.
Anterior, cabinetul de securitate israelian discutase posibilitatea unei încetări a focului, însă fără a adopta o decizie clară. Cu mai puțin de o săptămână înainte, Benjamin Netanyahu declara că războiul împotriva Hezbollah „nu s-a terminat”. În același timp, șeful armatei israeliene, Eyal Zamir, aprobase noi planuri de război care vizau Libanul și Iranul.
Ulterior, Benjamin Netanyahu a confirmat că Israelul acceptă armistițiul. Acesta a precizat că decizia a fost luată „la cererea prietenului meu, președintele Trump” și a adăugat că Israelul este pregătit să reia ostilitățile.
După confirmarea armistițiului, Donald Trump a transmis că Israelul nu va mai bombarda Libanul și că Statele Unite nu vor permite acest lucru.
Armistițiul este estimat, într-o primă fază, la 10 zile.