Prima pagină » Știri externe » Benjamin Netanyahu, luat prin surprindere. Donald Trump a impus un armistițiu între Israel și Hezbollah

Galerie Foto 10

Donald Trump a anunțat că un armistițiu între Israel și Hezbollah va intra în vigoare la miezul nopții, înainte ca autoritățile israeliene să comunice oficial o astfel de decizie. Anunțul a venit după ce o discuție planificată între liderii Israelului și Libanului nu a mai avut loc.

Discuția propusă de SUA nu s-a concretizat

Potrivit CNN, Donald Trump anunțase anterior că Benjamin Netanyahu urma să poarte o discuție cu Joseph Aoun, în contextul intensificării conflictului dintre Israel și Hezbollah.

Inițiativa avea ca scop crearea „unui mic spațiu de respiro” între cele două părți. Discuția nu a mai avut loc, după ce președintele libanez a refuzat apelul.

Trump: „Iranienii au fost de acord cu totul, inclusiv cu renunțarea la programul nuclear și la încetarea sprijinării grupărilor Hamas și Hezbollah”

La câteva ore după acest episod, Donald Trump a anunțat că un armistițiu va intra în vigoare la miezul nopții.

Anunțul a fost făcut public înainte ca guvernul israelian să comunice oficial o decizie în acest sens. În acel moment, nu exista o confirmare formală din partea Israelului.

Informația ajunge mai întâi la public

În mod neobișnuit, oficialii israelieni și populația au aflat despre armistițiu din mesajul publicat de Trump.

Anterior, cabinetul de securitate israelian discutase posibilitatea unei încetări a focului, însă fără a adopta o decizie clară. Cu mai puțin de o săptămână înainte, Benjamin Netanyahu declara că războiul împotriva Hezbollah „nu s-a terminat”. În același timp, șeful armatei israeliene, Eyal Zamir, aprobase noi planuri de război care vizau Libanul și Iranul.

Confirmarea ulterioară a Israelului

Ulterior, Benjamin Netanyahu a confirmat că Israelul acceptă armistițiul. Acesta a precizat că decizia a fost luată „la cererea prietenului meu, președintele Trump” și a adăugat că Israelul este pregătit să reia ostilitățile.

După confirmarea armistițiului, Donald Trump a transmis că Israelul nu va mai bombarda Libanul și că Statele Unite nu vor permite acest lucru.

Armistițiul este estimat, într-o primă fază, la 10 zile.

Mediafax
Care este cea mai sănătoasă modalitate de a consuma fructe?
Digi24
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
Cancan.ro
Andreea Popescu îi dă FATALA lui Dan Alexa! După escapada din Timișoara, bruneta schimbă strategia!
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Escaladare majoră în Golf: Iranul blochează din nou Strâmtoarea Ormuz, acuzând SUA de încălcarea acordului de redeschidere
Mediafax
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte pentru trusa de prim ajutor
Click
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Digi24
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
Cancan.ro
Prima zi de CANICULĂ în România. Pe ce dată va fi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Se plătește rovinietă pentru remorcă sau rulotă? Cât este taxa de drum în 2026
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Cercetătorul care a demonstrat că educația genetică poate reduce prejudecățile rasiale
Cele mai noi

Trimite acest link pe