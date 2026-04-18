Benjamin Netanyahu, luat prin surprindere. Donald Trump a impus un armistițiu între Israel și Hezbollah

Donald Trump a anunțat că un armistițiu între Israel și Hezbollah va intra în vigoare la miezul nopții, înainte ca autoritățile israeliene să comunice oficial o astfel de decizie. Anunțul a venit după ce o discuție planificată între liderii Israelului și Libanului nu a mai avut loc.

Discuția propusă de SUA nu s-a concretizat

Potrivit CNN, Donald Trump anunțase anterior că Benjamin Netanyahu urma să poarte o discuție cu Joseph Aoun, în contextul intensificării conflictului dintre Israel și Hezbollah.

Inițiativa avea ca scop crearea „unui mic spațiu de respiro” între cele două părți. Discuția nu a mai avut loc, după ce președintele libanez a refuzat apelul.

La câteva ore după acest episod, Donald Trump a anunțat că un armistițiu va intra în vigoare la miezul nopții.

Anunțul a fost făcut public înainte ca guvernul israelian să comunice oficial o decizie în acest sens. În acel moment, nu exista o confirmare formală din partea Israelului.

Informația ajunge mai întâi la public

În mod neobișnuit, oficialii israelieni și populația au aflat despre armistițiu din mesajul publicat de Trump.

Anterior, cabinetul de securitate israelian discutase posibilitatea unei încetări a focului, însă fără a adopta o decizie clară. Cu mai puțin de o săptămână înainte, Benjamin Netanyahu declara că războiul împotriva Hezbollah „nu s-a terminat”. În același timp, șeful armatei israeliene, Eyal Zamir, aprobase noi planuri de război care vizau Libanul și Iranul.

Confirmarea ulterioară a Israelului

Ulterior, Benjamin Netanyahu a confirmat că Israelul acceptă armistițiul. Acesta a precizat că decizia a fost luată „la cererea prietenului meu, președintele Trump” și a adăugat că Israelul este pregătit să reia ostilitățile.

După confirmarea armistițiului, Donald Trump a transmis că Israelul nu va mai bombarda Libanul și că Statele Unite nu vor permite acest lucru.

Armistițiul este estimat, într-o primă fază, la 10 zile.

