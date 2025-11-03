Bilanțul cutremurului din Afganistan este în creștere: 27 de morți și 830 răniți

În Afganistan, 27 de persoane au murit în urma unui cutremur, iar numărul total al persoanelor rănite a crescut la 830.

Noile date despre bilanțul cutremului devastator au fost anunțate de canalul de televiziune TOLOnews.

Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter a lovit nordul Afganistanului luni dimineață. Rapoartele inițiale arătau 20 de morți și 640 de răniți. Moscheea Albastră a fost grav avariată, transmit oficialii talibani.

Numărul morților și răniților ar putea crește în următoarele ore.

Populația din Afganistan, țara controlată de talibani din august 2021 după retragerea trupelor americane, face cu greu față legilor islamice impuse de regim și își revine cu greu după un război de 20 de ani.

Națiunile Unite au postat pe X că echipele lor sunt în țară pentru a furniza ajutoare de urgență civililor afectați.

Un alt cutremur de 6 grade a mai lovit Afganistanul pe 31 august, ucigând 2.200 de oameni.

Pe 7 octombrie 2023, un cutremur de 6,3 grade a provocat 4.000 de morți.

