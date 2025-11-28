Prima pagină » Știri externe » BILANȚUL incendiului din blocurile-turn din Hong Kong urcă la 128 de morți și 200 de dispăruți. Pompierii: „Vom intra cu forța în toate apartamentele”

🚨 BILANȚUL incendiului din blocurile-turn din Hong Kong urcă la 128 de morți și 200 de dispăruți. Pompierii: „Vom intra cu forța în toate apartamentele”

Mihai Tănase
28 nov. 2025, 11:30, Știri externe
11:41

UPDATE. Numărul morților în urma incendiului din Hong Kong a ajuns la 128

Numărul persoanelor ucise în incendiul devastator al complexului de apartamente din Hong Kong a ajuns la 128, iar 200 sunt dispărute, au anunțat vineri oficialii, relatează CNN. Pompierii au reușit, în sfârșit, să țină sub control incendiul la 42 de ore de la izbucnire.

Cel puțin 79 de persoane au fost rănite în incendiul care s-a răspândit rapid în mai multe clădiri dintr-un complex rezidențial social din cartierul Tai Po al orașului, a declarat secretarul pentru securitate din Hong Kong, Chris Tang, în cadrul unei conferințe de presă de vineri.

Tang a avertizat că numărul morților ar putea crește și mai mult, deoarece există aproximativ 200 de persoane a căror situație este necunoscută. Această cifră include și o serie de cadavre care nu au fost încă identificate, a adăugat el.

Autoritățile din Hong Kong au anunțat că bilanțul incendiului devastator din complexul rezidențial Wang Fuk Court, situat în districtul Tai Po, a ajuns la 94 de morți. Pompierii se așteaptă ca misiunile de căutare-salvare să se încheie vineri, după ce echipele de intervenție au reușit să controleze, în mare parte, flăcările care au distrus opt blocuri-turn în care locuiau peste 4.600 de persoane.

Echipele de intervenție continuă să lucreze printre structuri prăbușite, fum dens și temperaturi extreme, încercând să găsească eventuali supraviețuitori la etajele superioare.

„Vom încerca să intrăm cu forța în toate apartamentele din cele șapte clădiri, pentru a ne asigura că nu mai sunt alte eventuale victime”, a declarat directorul adjunct al Serviciilor de Pompieri, Derek Chan.

Complexul se afla în renovare și era acoperit cu schele de bambus și plasă verde, ceea ce a favorizat extinderea rapidă a incendiului izbucnit miercuri după-amiază, scrie News.ro.

Potrivit acestuia, 279 de persoane figurau joi dimineață pe listele celor dispăruți, însă numărul nu mai fusese actualizat de peste 24 de ore. Chan a precizat că 25 de apeluri la departamentul de pompieri, prin care se cerea ajutor, au rămas nerezolvate, trei dintre acestea fiind primite în ultimele ore și prioritizate.

Locatarii trăiesc momente de disperare.

„Sper că vor mai găsi supraviețuitori în clădire, cred că au făcut tot ce puteau, pompierii au făcut multe”, a spus Jacky Kwok, unul dintre rezidenți. „Este un dezastru, nimeni nu a vrut să se întâmple.”

O femeie de 52 de ani își căuta fiica și soțul la unul dintre cele opt adăposturi improvizate.

Arătând o fotografie a fiicei, aceasta a spus: „Ea și tatăl ei încă nu au ieșit. Nu au avut apă să salveze clădirea noastră”.

Cel mai grav incendiu din Hong Kong din 1948

Poliția a arestat trei oficiali ai companiei Prestige Construction, suspectați de omor prin imprudență, pe motiv că ar fi folosit materiale nesigure, inclusiv panouri de spumă inflamabilă care au blocat ferestrele și au împiedicat evacuarea locatarilor.

Tragedia este cel mai grav incendiu din oraș din 1948, când 176 de oameni au murit într-un depozit. Incidentul este comparat cu tragedia de la Grenfell Tower din Londra (2017), unde 72 de persoane au murit, vina fiind atribuită materialelor inflamabile folosite la fațada clădirii.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE 🚨 Kievul insistă că Zelenski nu va ceda niciodată teritoriu lui Putin. „Niciun om sănătos la minte nu ar semna. Constituția interzice acest lucru“
11:16
🚨 Kievul insistă că Zelenski nu va ceda niciodată teritoriu lui Putin. „Niciun om sănătos la minte nu ar semna. Constituția interzice acest lucru“
EXTERNE Politico: Europa și NATO pregătesc o RIPOSTĂ fără precedent după zeci de atacuri hibride atribuite Rusiei. Se analizează opțiuni de reacție rapidă
10:37
Politico: Europa și NATO pregătesc o RIPOSTĂ fără precedent după zeci de atacuri hibride atribuite Rusiei. Se analizează opțiuni de reacție rapidă
EXTERNE Tragedie în Italia. O badantă a primit 18 ani de închisoare după ce a ucis o femeie de 77 de ani, după ce a aruncat-o pe geam
10:12
Tragedie în Italia. O badantă a primit 18 ani de închisoare după ce a ucis o femeie de 77 de ani, după ce a aruncat-o pe geam
EXTERNE 🚨 Unul dintre cei doi militari ai Gărzii Naționale, împușcați în Washington DC, a murit. Procurorii americani fac noi dezvăluiri din cadrul anchetei
10:09
🚨 Unul dintre cei doi militari ai Gărzii Naționale, împușcați în Washington DC, a murit. Procurorii americani fac noi dezvăluiri din cadrul anchetei
ANALIZA de 10 O victorie a Rusiei în Ucraina va devoala adevăratul câștigător al conflictului. „Prezența legiunilor lui Putin de-a lungul flancului estic extins al NATO va convinge Europa să stea departe de Asia”
10:00
O victorie a Rusiei în Ucraina va devoala adevăratul câștigător al conflictului. „Prezența legiunilor lui Putin de-a lungul flancului estic extins al NATO va convinge Europa să stea departe de Asia”
ULTIMA ORĂ 🚨 Percheziții ale procurorilor anticorupție la biroul șefului de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Reacția lui Andrii Iermak
09:30
🚨 Percheziții ale procurorilor anticorupție la biroul șefului de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Reacția lui Andrii Iermak
Mediafax
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
Digi24
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
Cancan.ro
O mai ții mine pe Dana Mladin? Cum arată acum și ce s-a întâmplat cu fosta 'dirigintă' a Școlii Vedetelor din anii ’90?
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai mic decât cel al bărbaţilor
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Trump, după împușcăturile de la Washington: SUA vor „întrerupe permanent” migraţia din „ţările lumii a treia”
Cancan.ro
Marian Grozavu, 'trădat' de Antena 1! Nici n-a început emisiunea și e OUT
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
De-a lungul vieții, creierul trece prin 5 „epoci”, arată un studiu amplu
SURSE EXCLUSIV Ionuţ Moşteanu şi-a dat demisia, exact când USR se pregătea să-i facă vânt. Pe margine, la încălzire, se pregăteşte Bogdan Rodeanu
11:58
Ionuţ Moşteanu şi-a dat demisia, exact când USR se pregătea să-i facă vânt. Pe margine, la încălzire, se pregăteşte Bogdan Rodeanu
ACTUALITATE Muzeul Luvru scumpește biletele de intrare pentru turiștii non-UE
11:47
Muzeul Luvru scumpește biletele de intrare pentru turiștii non-UE
HOROSCOP Horoscop bani decembrie 2025. Zodiile care economisesc și cele care rămân fără un leu la final de an
11:30
Horoscop bani decembrie 2025. Zodiile care economisesc și cele care rămân fără un leu la final de an
ACTUALITATE Un sud-coreean a fost acuzat că a furat două ciocolățele din frigiderul firmei. Au urmat doi ani de procese
11:22
Un sud-coreean a fost acuzat că a furat două ciocolățele din frigiderul firmei. Au urmat doi ani de procese
ULTIMA ORĂ Se adâncește scandalul diplomelor din Guvernul Bolojan. Purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu, a terminat o Universitate privată, de rangul Bioterra, dar pretinde că a studiat la Universitatea București. Dogioiu și-a publicat diploma de licență
11:16
Se adâncește scandalul diplomelor din Guvernul Bolojan. Purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu, a terminat o Universitate privată, de rangul Bioterra, dar pretinde că a studiat la Universitatea București. Dogioiu și-a publicat diploma de licență