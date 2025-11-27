🚨 Un minut de neatenție și o țigară aprinsă a unui muncitor de pe șantier au ars tot cartierul. Tragedia din Hong Kong a dus la decesul a 55 de persoane

Cincizeci și unu de persoane au murit la fața locului, iar patru la spital, a declarat un purtător de cuvânt într-o conferință de presă. De asemenea, un pompier a murit.
Cel puțin 123 de persoane au fost rănite în incendiu, inclusiv opt pompieri.
Până la acest moment, incendiul din Hong Kong a dus la decesul a 55 de persoane, 76 de răniți și 279 de oameni dispăruți. 51 de persoane au fost găsite decedate la fața locului, iar 4 au murit la spital din cauza arsurilor.
În rândul persoanelor rănite, 78 au fost internate în spital, dintre care 15 în stare critică, 29 în stare gravă și 18 în stare stabilă.
Departamentul de Pompieri a declarat, într-o conferință de presă, că operațiunile de salvare sunt în desfășurare. Dintre cele opt turnuri rezidențiale din complex, doar unul rămâne neafectat.
Serviciul de Pompieri a confirmat anterior că au fost efectuate căutări peste noapte, etaj cu etaj, de la nivelurile inferioare în sus, echipele de salvare operând între etajele 3 și 13, iar eforturile de stingere a incendiilor s-au concentrat pe etajele 5-18. În timpul căutării, pompierii au găsit mai multe materiale de construcție suspectate că nu îndeplinesc standardele de siguranță la incendiu. Aceste materiale, inclusiv plase de protecție exterioare, prelate impermeabile și folii de plastic, au ars semnificativ mai repede decât în mod normal.
Mai multe clădiri din Hung Fook Court, Tai Po, au luat foc. Multe familii ale locuitorilor încă nu își pot contacta cei dragi. „Nu-mi găsesc soția!”
Presa din Hong Kong
Domnul He: „După ce am aflat despre incendiu, m-am grăbit imediat acasă.”
„Încă nu mi-am găsit soția.”
Domnul Ye a spus: „Inițial am vrut să-i spun soției mele să coboare jos și să fugă.”
„Dar până atunci focul ajunsese deja la intrarea clădirii.”
„Nu poate ieși acum.”
Așa că i-am spus să se întoarcă înăuntru.
„Dar apoi a spus că nici ea nu se poate întoarce înăuntru.”
„Nu pot să o contactez la telefon acum.”
Au fost publicate primele imagini video cu incendiul de la Grand Fook Yuen din Hong Kong!
Imaginile inițiale ale incendiului au arătat că acesta a scăpat rapid de sub control în doar un minut, flăcările ridicându-se rapid de-a lungul plasei de protecție a șopronului, fum negru învăluind întreaga proprietate și jar căzând continuu. Locuitorii s-au întrebat dacă antreprenorul, Hung Yip Construction Engineering Co., Ltd., nu a folosit plasă ignifugă în timpul lucrărilor majore de reparații, ceea ce a dus la răspândirea rapidă a incendiului.
Cu toate acestea, locuitorii s-au plâns de mai multe ori de la începutul proiectului, acum un an, de la muncitori care fumau și aruncau mucuri de țigară, dar aceste plângeri au rămas fără răspuns. Unii locuitori au raportat apoi problema guvernului din Hong Kong, iar răspunsul Departamentului Muncii la plângerile locuitorilor de anul trecut a declarat: „Departamentul Muncii a luat cunoștință de șantierul de lucrări de întreținere, care este gestionat de Hung Yip Construction Engineering Limited, la sfârșitul lunii iulie a acestui an și a monitorizat siguranța la locul de muncă.”
Cu toate acestea, se precizează și că reglementările de siguranță actuale nu acoperă standardele de ignifugare pentru schele sau alte materiale: „Conform reglementărilor de siguranță actuale aplicabile șantierelor de construcții, implementate de către Locurile de Muncă, nu există standarde de ignifugare pentru schele sau alte materiale.” Se mai precizează că lucrările de întreținere nu necesită lucru la cald, utilizarea de flăcări deschise sau materiale inflamabile pe schelele de bambus și că pe șantier sunt prevăzute instalații adecvate de stingere a incendiilor. Prin urmare, „riscul de incendiu de la schele este relativ scăzut”.
Imaginile online arată că, la ora 14:51, un incendiu a fost descoperit inițial la o schelă joasă din Hung Cheong Court. În câteva minute, incendiul s-a răspândit rapid la alte schele și unități. Trecătorii au strigat: „Foc!”, „De ce nu este alarmă în toată clădirea?”, „Ce fac muncitorii în construcții? Schelele de pe șantier sunt în flăcări!”, „Este o greșeală că nu există alarmă în toată clădirea?”
Experții din industrie spun că unele proiecte își pot asuma riscuri pentru a economisi costuri prin utilizarea unor plase obișnuite care nu sunt ignifuge: „O plasă ignifugă pentru un șopron costă 90 de yuani, în timp ce o plasă obișnuită fără funcție ignifugă costă doar 50 de yuani. Plasa ignifugă devine fragilă după expunerea la soare și este aruncată după o singură utilizare; plasa obișnuită care nu este ignifugă poate fi reutilizată în mod repetat.”
Potrivit ultimelor date, bilanțul a crescut la 44 morți în urma incendiului, informează BBC.
Poliția din Hong Kong a arestat trei bărbați suspectați de omor din culpă în legătură cu incendiul de la Tai Po, care arde de 15 ore și a ucis cel puțin 36 de persoane.â
Autoritățile spun că guvernul a oprit deja toate eforturile de publicitate cu privire la alegerile legislative din 7 decembrie, pentru că întreaga administrație acordă prioritate dezastrului și lucrează la urmările acestuia.
Încă nu există o decizie clară cu privire la amânarea alegerilor, însă reprezentanții locali spun că Guvernul va decide asupra altor chestiuni „câteva zile mai târziu”, după o analiză cuprinzătoare a situației.
„Alegerile sunt o chestiune importantă, dar ceea ce este mai important acum este să gestionăm incendiul și să oferim sprijin celor afectați”, spun ei.
Cel puțin 36 de persoane, inclusiv un pompier, au fost ucise, iar 279 sunt încă dispărute, după ce incendiul violent a devastat un complex rezidențial din Tai Po.
Flăcările au cuprins schele de bambus și au devastat șapte blocuri rezidențiale.
Alte 29 de persoane au fost spitalizate, șapte dintre ele fiind în stare critică, a dezvăluit directorul executiv John Lee într-o conferință de presă organizată dimineața devreme la Spitalul Prince of Wales.
Acest incendiu este primul din Hong Kong din ultimii 17 ani clasificat drept incendiu de Nivel 5, cel mai înalt nivel.
Președintele chinez Xi Jinping și-a exprimat condoleanțe victimelor incendiului de la Tai Po și a cerut depunerea tuturor eforturilor pentru stingerea flăcărilor.
Pe măsură ce se apropia miezul nopții în Hong Kong, incendiul ardea de peste nouă ore. Rămâne neclar câți locuitori se mai află în interiorul clădirii, iar pompierii nu pot evalua când va fi stins incendiul.
Autoritățile au evacuat comunitățile din jurul incendiului și au mutat locuitorii din apropiere în cămine comunitare și școli. Unii locuitori aflați la fața locului au ținut pancarte cu numele membrilor familiilor lor, întrebând dacă cineva i-a văzut pe cei dragi.
Cauza exactă a incendiului este încă neclară, dar înregistrările video de la fața locului arată că focul a cuprins schelele de bambus folosite pentru întreținerea exteriorului clădirii, un fenomen destul de comun în Hong Kong.
Li Jiachao, șeful Regiunii Administrative Hong Kong, a declarant în conferință de presă că în prezent s-au înregistrat 36 de decese și 279 de dispăruți în incendiu.
„Sunt profund întristat de numeroasele victime. Până în prezent, incendiul a făcut 36 de victime și a lăsat 279 de persoane dispărute. Monitorizăm în continuare îndeaproape eforturile de salvare și numărul victimelor. Președintele Xi Jinping a transmis condoleanțe victimelor și pompierilor căzuți, condoleanțe familiilor decedților și persoanelor afectate. […] În ceea ce privește stingerea incendiilor și salvarea locuitorilor blocați, Departamentul de Pompieri a mobilizat peste 140 de autospeciale de pompieri și peste 60 de ambulanțe, fiind desfășurați peste 800 de pompieri și paramedici”, anunță șeful regiunii Hong Hong, Li Jiachao.
Până la acest moment au fost raportate 13 decese și 30 de răniți – nouă persoane au decedat la fața locului, iar alte patru au murit în drum spre spital. Pompierii anunță că situația în două sau trei clădiri este critică, iar unii locuitori din aceste clădiri sunt greu de contactat.
Directorul adjunct al Serviciilor de Pompieri , Chan Hing-Yung a declarat că pompierii au trimis 22 de echipe de căutare și salvare, 128 de autospeciale de pompieri, 57 de ambulanțe și 767 de membri ai personalului de pompieri și salvare pentru a participa la operațiuni.
Treisprezece persoane, inclusiv un pompier, au fost ucise și cel puțin alte 16 sunt grav rănite în incendiul devastator care a devastat cartierul Tai Po din Hong Kong.
Până în prezent, incendiul a provocat 4 decese, 3 răniți grav și 2 persoane fiind în stare critică și una în stare stabilă. Cel puțin 13 persoane sunt captive în clădirile aflate în flăcări. Incendiul a fost ridicat la nivelul de alertă 5. În Hong Kong, incendiile sunt evaluate pe o scară de la 1 la 5, unde numerele mai mari indică o gravitate mai mare.
Tragedie în Hong Kong. Un incendiu major a cuprins mai multe blocuri din Hong Kong. Cel puțin 13 persoane au fost carbonizate. S-a raportat că oamenii sunt blocați în clădiri.
Flăcările s-au răspândit rapid peste schelele de bambus de la proprietatea din cartierul Tai Po în cursul după-amiezii, potrivit South China Morning Post. Fotografiile și videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare au arătat un fum gros care se ridica spre cer în timp ce focul cuprinsese clădirea. Potrivit autorităților, au fost raportate până în prezent 4 decese, inclusiv un pompier, și cel puțin 8 răniți grav. Alte rapoarte au precizat că un număr necunoscut de persoane au rămas blocate în clădire.
Incendiul devastator a provocat o coloană de flăcări și fum gros, răspândindu-se pe schelele de bambus care fuseseră amplasate în jurul exteriorului complexului din districtul Tai Po al orașului. Imaginile video în direct de la fața locului au arătat pompierii îndreptând apă spre flăcările intense de sus, de pe camioane cu scări. Incendiul a fost raportat după-amiaza și a fost ridicat la al doilea cel mai înalt nivel de severitate, a declarat Departamentul de Pompieri.
Incendiul a fost inițial clasificat drept unul de categoria 1, dar a fost rapid ridicat la nivelul 5. În Hong Kong, incendiile sunt evaluate pe o scară de la 1 la 5, unde numerele mai mari indică o gravitate mai mare. Incendiul a izbucnit la ora 14:51 (ora 08:51, ora României). Până la ora 18:00 (ora 12:00, ora României, incendiul a provocat cel puțin 4 morți și 5 răniți.
Tai Po este o zonă suburbană din partea de nord a Hong Kong-ului, în Noile Teritorii și în apropierea graniței cu orașul Shenzhen din China continentală.
Știre în curs de actualizare.