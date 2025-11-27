🚨 Un minut de neatenție și o țigară aprinsă a unui muncitor de pe șantier au ars tot cartierul. Tragedia din Hong Kong a dus la decesul a 55 de persoane

10:06

Au fost publicate primele imagini video cu incendiul de la Grand Fook Yuen din Hong Kong!

Imaginile inițiale ale incendiului au arătat că acesta a scăpat rapid de sub control în doar un minut, flăcările ridicându-se rapid de-a lungul plasei de protecție a șopronului, fum negru învăluind întreaga proprietate și jar căzând continuu. Locuitorii s-au întrebat dacă antreprenorul, Hung Yip Construction Engineering Co., Ltd., nu a folosit plasă ignifugă în timpul lucrărilor majore de reparații, ceea ce a dus la răspândirea rapidă a incendiului.

Cu toate acestea, locuitorii s-au plâns de mai multe ori de la începutul proiectului, acum un an, de la muncitori care fumau și aruncau mucuri de țigară, dar aceste plângeri au rămas fără răspuns. Unii locuitori au raportat apoi problema guvernului din Hong Kong, iar răspunsul Departamentului Muncii la plângerile locuitorilor de anul trecut a declarat: „Departamentul Muncii a luat cunoștință de șantierul de lucrări de întreținere, care este gestionat de Hung Yip Construction Engineering Limited, la sfârșitul lunii iulie a acestui an și a monitorizat siguranța la locul de muncă.”

Cu toate acestea, se precizează și că reglementările de siguranță actuale nu acoperă standardele de ignifugare pentru schele sau alte materiale: „Conform reglementărilor de siguranță actuale aplicabile șantierelor de construcții, implementate de către Locurile de Muncă, nu există standarde de ignifugare pentru schele sau alte materiale.” Se mai precizează că lucrările de întreținere nu necesită lucru la cald, utilizarea de flăcări deschise sau materiale inflamabile pe schelele de bambus și că pe șantier sunt prevăzute instalații adecvate de stingere a incendiilor. Prin urmare, „riscul de incendiu de la schele este relativ scăzut”.

Imaginile online arată că, la ora 14:51, un incendiu a fost descoperit inițial la o schelă joasă din Hung Cheong Court. În câteva minute, incendiul s-a răspândit rapid la alte schele și unități. Trecătorii au strigat: „Foc!”, „De ce nu este alarmă în toată clădirea?”, „Ce fac muncitorii în construcții? Schelele de pe șantier sunt în flăcări!”, „Este o greșeală că nu există alarmă în toată clădirea?”

Experții din industrie spun că unele proiecte își pot asuma riscuri pentru a economisi costuri prin utilizarea unor plase obișnuite care nu sunt ignifuge: „O plasă ignifugă pentru un șopron costă 90 de yuani, în timp ce o plasă obișnuită fără funcție ignifugă costă doar 50 de yuani. Plasa ignifugă devine fragilă după expunerea la soare și este aruncată după o singură utilizare; plasa obișnuită care nu este ignifugă poate fi reutilizată în mod repetat.”