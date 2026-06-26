Bilanțul persoanelor decedate din cauza cutremurelor din Venezuela a urcat la 589. Aproape 50.000 de oameni sunt încă dispăruți

Bilanțul victimelor după cele două cutremure puternice care au lovit Venezuela continuă să crească. Autoritățile au anunțat aproape 600 de morți și aproape 3.000 de răniți, în timp ce zeci de mii de persoane sunt în continuare date dispărute, conform Sky News. Echipele de intervenție avertizează că numărul victimelor ar putea crește în orele și zilele următoare.

Numărul morților a crescut la 589

Numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma celor două cutremure produse în Venezuela a ajuns la 589, a anunțat președintele interimar al țării.

Noul bilanț reprezintă o creștere semnificativă față de cele 235 de decese confirmate în ziua precedentă.

Potrivit președintelui interimar Delcy Rodriguez, alte 2.980 de persoane au fost rănite în urma seismelor care au lovit țara în noaptea de miercuri spre joi.

Aproape 8.000 de persoane au fost găsite, însă aproape 50.000 sunt încă dispărute

Între timp, autoritățile continuă operațiunile de căutare a persoanelor date dispărute. Conform celor mai recente actualizări publicate pe platforma destinată identificării persoanelor dispărute, numărul celor localizați după cutremure a ajuns la 8.000.

Deși este un progres important pentru echipele de salvare, aproape 50.000 de persoane figurează în continuare ca dispărute, iar autoritățile se așteaptă ca acest număr să se modifice pe măsură ce sunt centralizate noi informații din zonele afectate.