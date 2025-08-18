Prima pagină » Știri externe » Bloomberg: Administrația Trump, în discuții pentru a prelua aproximativ 10% din INTEL. Ar deveni cel mai mare acționar

18 aug. 2025, 21:28, Știri externe
Administrația președintelui american Donald Trump poartă discuții pentru a achiziționa o participație de aproximativ 10% în compania Intel, potrivit unui oficial de la Casa Albă și altor persoane la curent cu situația.

Guvernul federal ia în considerare o potențială investiție în Intel, care ar implica conversia unei părți sau a întregii subvenții acordate companiei în temeiul Legii privind cipurile și știința (US Chips and Science Act) în acțiuni, au declarat persoanele respective, care au dorit să rămână anonime.

Dacă tranzacția se concretizează, Guvernul federal ar deveni cel mai mare acționar al Intel

În temeiul US Chips and Science Act, Intel urmează să primească o subvenție totală de 10,9 miliarde de dolari, pentru producția comercială și militară. Banii ar fi primiți în tranșe, pe măsură ce compania atinge borne negociate din cadrul proiectului.

Suma ar  fi suficientă pentru a achita participația vizată. La valoarea de piață actuală a Intel, o participație de 10% în producătorul de cipuri ar valora aproximativ 10,5 miliarde de dolari.

Dacă planul se concretizează, Guvernul federal ar deveni cel mai mare acționar al producătorului de cipuri aflat în dificultate.

Totuși, nu este încă clar dacă Guvernul federal va decide dacă să meargă mai departe cu planul său sau nu, au declarat sursele.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai, a refuzat să comenteze detaliile discuțiilor, spunând doar că niciun acord nu este oficial până când nu este anunțat de Administrație.

Știrile despre o potențială investiție guvernamentală în Intel au declanșat o creștere a prețului acțiunilor companiei, după ce Bloomberg a relatat pentru prima dată despre discuțiile dintre oficialii americani și reprezentanții companiei săptămâna trecută.

Sursa de la Casa Albă a menționat, de asemenea, posibilitatea ca Administrația să transforme și alte subvenții acordate în temeiul Chips Act în acțiuni.

Luna trecută, într-o decizie fără precedent, Departamentul Apărării a anunțat că va prelua o participație de 400 de milioane de dolari în puțin cunoscutul producător american de minerale rare MP Materials Corp. – o tranzacție care ar face din Pentagon cel mai mare acționar al companiei.

