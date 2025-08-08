The New York Times: Pentagonul, instruit în secret de Trump să folosească forțele armate împotriva CARTELURILOR din America Latină

Președintele SUA Donald Trump a semnat în secret o directivă instruind Pentagonul să folosească forța militară împotriva anumitor carteluri de droguri din America Latină, pe care Administrația Trump le-a declarat organizații teroriste, potrivit unor persoane familiarizate cu chestiunea.

Ordinul oferă o bază oficială pentru posibilitatea unor operațiuni militare directe împotriva cartelurilor, pe mare și pe teritoriul altor state.

Oficialii militari americani au început să elaboreze opțiuni pentru modul în care forțele armate ar putea ataca cartelurile, au declarat surse la curent cu discuțiile, care au dorit să rămână anonime.

Decizia marchează cel mai agresiv pas de până acum în campania Administrației împotriva cartelurilor.

Noua directivă a lui Trump, o abordare diferită

Folosirea forțelor armate pentru ceea ce era considerată în primul rând o sarcină a forțelor de ordine, pentru a reduce fluxul de fentanil și alte droguri ilegale, ridică probleme de natură legală, notează The New York Times.

Conform unei legi americane din 1878, folosirea forțelor armate pentru a îndeplini funcții de aplicare a legii este ilegală. Prin urmare, în trecut, implicarea militară americană în operațiuni antidrog din America Latină – furnizarea de informații sau echipament, sau exerciții de antrenament comune, în Panama, Columbia, Peru, Mexic și Honduras, precum și în apele internaționale – a fost încadrată ca sprijin pentru autoritățile de aplicare a legii.

Dar noua directivă a lui Donald Trump pare să prevadă o abordare diferită, axată pe capturarea sau direct uciderea de către forțele armate americane a persoanelor implicate în comerțul cu droguri, notează reporterii New York Times.

Acum, etichetarea cartelurilor ca grupări teroriste le permite Statelor Unite „să folosească alte elemente ale puterii americane, agențiile de informații, Departamentul Apărării, orice, pentru a viza aceste grupuri dacă avem ocazia să o facem”, a declarat Marco Rubio, secretar de stat și consilier pentru securitate națională. „Trebuie să începem să-i tratăm ca pe niște organizații teroriste armate, nu doar ca pe niște organizații de trafic de droguri”.

Printre cartelurile etichetate drept organizații teroriste se numără mai multe care au sediul în Mexic, precum și o coaliție de bande din Haiti. În aprilie, Trump i-a propus președintelui Claudia Sheinbaum din Mexic să permită Armatei americane să lupte împotriva cartelurilor de droguri de pe teritoriul țării sale, dar ea a respins ideea.

În urmă cu două săptămâni, Administrația Trump a adăugat un cartel din Venezuela pe lista de grupări teroriste, afirmând că acesta este condus de președintele Nicolas Maduro și de alți oficiali de rang înalt din Venezuela.

Joi, Departamentele de Justiție și de Stat au anunțat că Guvernul Statelor Unite dublează recompensa pentru informații care să ducă la arestarea lui Maduro, care a fost pus sub acuzare pentru trafic de droguri, la 50 de milioane de dolari.

Administrația l-a descris din nou pe Maduro ca fiind un șef de cartel, iar procurorul general Pam Bondi a spus că „nu va scăpa de justiție și va fi tras la răspundere pentru crimele sale josnice”.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Statele Unite avertizează că vor impune SANCȚIUNI împotriva entităților care ajută Iranul „să genereze venituri”, pentru „a proteja poporul american”