Trump solicită DEMISIA directorului general de la Intel. Reacția mediului de afaceri din SUA

Președintele Donald Trump a cerut public demisia directorului general de la Intel, Lip-Bu Tan, din cauza investițiilor pe care acesta le-a făcut de-a lungul timpului în China.

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a cerut demisia imediată a noului șef al companiei americane de semiconductori Intel.

Trump și-a motivat solicitarea prin faptul că numirea lui Lip-Bu Tan în fruntea unei companii strategice reprezintă o amenințare la securitatea națională a SUA.

„Noul director general al Intel, Lip-Bu Tan, este cunoscut pentru legăturile strânse cu lumea chineză. Are numeroase investiții în companii private care fac afaceri cu Beijingul. Avem la mijloc un conflict de interese grav. Ar trebui să demisioneze imediat. Nu există altă soluție”, a transmis președintele american.

American de origine malaeziană, Lip-Bu Tan, în vârstă de 65 de ani, și-a început cariera în industria nucleară înainte de a-și lansa propriul fond de investiții, specializat în tehnologie digitală. Tan a preluat conducerea companiei specializate în microprocesoare și semiconductori în martie anul trecut, într-un context în care Intel, cândva un lider pe domeniu, nu a reușit să adopte inteligența artificială la timp și acum este în urma concurenței, informează CNN.

Cum a reacționat mediul de afaceri din SUA

Analiștii nu văd de bun augur anunțul președintelui, informează Reuters.

„Președintele SUA nu ar trebui să ceară public demisia unui director de companie, mai ales când acesta se află în funcție de mai puțin de un an. Singura problemă pentru actuala administrație este că Tan a investit în companii chineze de semiconductori, însă tocmai această experiență ar putea fi importantă pentru dezvoltarea Intel”, susțin specialiștii.

Mediul de afaceri din Statele Unite nu este surprins de acest anunț, însă critică inițiativa lansată de Trump.

„Nu vrei să ai un președinte care-ți dictează cine să fie director de companie. Acei oameni și-au câștigat poziția prin multă muncă și merit. Nu ar trebui ca mediul politic să influențeze în vreun fel modul în care se organizează companiile”, transmit antreprenorii.

