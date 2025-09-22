BRAZILIA se confruntă cu proteste masive împotriva unei legi privind imunitatea parlamentară/ Lula da Silva sprijină manifestațiile

Zeci de mii de oameni au protestat, duminică, în Brazilia împotriva unei legi propuse, care ar crește imunitatea parlamentarilor și posibilitatea de amnistie pentru fostul președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru o tentativă de lovitură de stat.

Mișcarea s-a transformat într-un concert la Rio de Janeiro, unde artiști importanți precum Caetano Velso, Gilberto Gil și Chico Buarque au cântat pe plaja Copacabana în fața a aproximativ 40.000 de oameni.

În Sao Paula, o mulțime estimată la 42.000 de oameni și-a exprimat nemulțumirea pe Bulevardul Paulista.

Actualul președinte al țării, Luiz Inacio Lula da Silva, a susținut protestele care „demonstrează că poporul nu dorește nici impunitate, nici amnistie”, a transmis acesta.

Brazilienii au manifestat în aproximativ 30 de orașe, transmițând mesaje precum „Fără amnistie” și „Niciodată dictatură”.

„Suntem aici pentru a protesta împotriva acestui Congres, care este format din criminali, asasini și oameni corupți, toți deghizați în politicieni și care elaborează o lege pentru a se proteja”, a denunțat actrița Aline Borges.

Brazilienii protestează împotriva noilor proiecte de lege

Proiectul de lege, denunțat de Guvern, dar aprobat, marți, de Camera Deputaților, impune Parlamentului să își dea acordul prin vot secret oricărei proceduri judiciare împotriva unui dintre oficialii săi. Președintele Camerei Deputaților, Hugo, Motta, a prezentat această posibilă lege ca o garanție împotriva abuzurilor judiciare.

Ministrul Justiției, Ricardo Lewandowski, a declarat, la rândul său, că valul de „crimă organizată s-ar putea infiltra în Parlament”, potrivit France24.

Protestul a izbucnit după ce parlamentarii au aprobat procesarea de urgență a unui alt proiect de lege care viza acordarea amnistiei pentru sute de persoane condamnate pentru participarea la revoltele de la Brasilia din 8 ianuarie 2023.

