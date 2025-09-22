Prima pagină » Știri externe » BRAZILIA se confruntă cu proteste masive împotriva unei legi privind imunitatea parlamentară/ Lula da Silva sprijină manifestațiile

BRAZILIA se confruntă cu proteste masive împotriva unei legi privind imunitatea parlamentară/ Lula da Silva sprijină manifestațiile

22 sept. 2025, 08:40, Știri externe
BRAZILIA se confruntă cu proteste masive împotriva unei legi privind imunitatea parlamentară/ Lula da Silva sprijină manifestațiile
Galerie Foto 5

Zeci de mii de oameni au protestat, duminică, în Brazilia împotriva unei legi propuse, care ar crește imunitatea parlamentarilor și posibilitatea de amnistie pentru fostul președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru o tentativă de lovitură de stat.

Mișcarea s-a transformat într-un concert la Rio de Janeiro, unde artiști importanți precum Caetano Velso, Gilberto Gil și Chico Buarque au cântat pe plaja Copacabana în fața a aproximativ 40.000 de oameni.

În Sao Paula, o mulțime estimată la 42.000 de oameni și-a exprimat nemulțumirea pe Bulevardul Paulista.

Actualul președinte al țării, Luiz Inacio Lula da Silva, a susținut protestele care „demonstrează că poporul nu dorește nici impunitate, nici amnistie”, a transmis acesta.

Brazilienii au manifestat în aproximativ 30 de orașe, transmițând mesaje precum „Fără amnistie” și „Niciodată dictatură”.

„Suntem aici pentru a protesta împotriva acestui Congres, care este format din criminali, asasini și oameni corupți, toți deghizați în politicieni și care elaborează o lege pentru a se proteja”, a denunțat actrița Aline Borges.

Brazilienii protestează împotriva noilor proiecte de lege

Proiectul de lege, denunțat de Guvern, dar aprobat, marți, de Camera Deputaților, impune Parlamentului să își dea acordul prin vot secret oricărei proceduri judiciare împotriva unui dintre oficialii săi. Președintele Camerei Deputaților, Hugo, Motta, a prezentat această posibilă lege ca o garanție împotriva abuzurilor judiciare.

Ministrul Justiției, Ricardo Lewandowski, a declarat, la rândul său, că valul de „crimă organizată s-ar putea infiltra în Parlament”, potrivit France24.

Protestul a izbucnit după ce parlamentarii au aprobat procesarea de urgență a unui alt proiect de lege care viza acordarea amnistiei pentru sute de persoane condamnate pentru participarea la revoltele de la Brasilia din 8 ianuarie 2023.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Franța se confruntă cu o nouă GREVĂ/ Ministrul de Interne și-a exprimat îngrijorarea cu privire la eventuale acte de violență în cadrul manifestației

Citește și

EXTERNE Kim Jong-Un este favorabil reluării dialogului cu Statele Unite/ Coreea de Nord respinge planul DENUCLEARIZĂRII promovat de Trump
08:18
Kim Jong-Un este favorabil reluării dialogului cu Statele Unite/ Coreea de Nord respinge planul DENUCLEARIZĂRII promovat de Trump
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 717. Netanyahu anunță că Israelul vrea extinderea colonizării în Cisiordania
08:04
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 717. Netanyahu anunță că Israelul vrea extinderea colonizării în Cisiordania
DEZVĂLUIRI Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma s-a triplat și se transferă prin criptomonede
08:00
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma s-a triplat și se transferă prin criptomonede
ANALIZĂ EXCLUSIV Ce s-ar întâmpla dacă România ar ataca drone rusești pe cerul Ucrainei, așa cum propune Zelenski. Un comandor (r) avertizează: „Rusia se va grăbi să o vadă ca pe un război cu România”
07:00
Ce s-ar întâmpla dacă România ar ataca drone rusești pe cerul Ucrainei, așa cum propune Zelenski. Un comandor (r) avertizează: „Rusia se va grăbi să o vadă ca pe un război cu România”
EXTERNE Donald Trump îl consideră pe Charlie Kirk „MARTIR al libertății” și „patriot” /„Salvăm națiunea”
02:49
Donald Trump îl consideră pe Charlie Kirk „MARTIR al libertății” și „patriot” /„Salvăm națiunea”
EXTERNE JD Vance omagiază activitatea lui Charlie KIRK /„A fost ucis în timp ce spunea adevărul”
01:09
JD Vance omagiază activitatea lui Charlie KIRK /„A fost ucis în timp ce spunea adevărul”
Mediafax
Alertă în școlile din București. Un email anonim anunță masacrarea mai multor elevi: „Luni dimineața, voi intra în școală cu două pistoale Beretta” / Precizările Poliției Capitalei
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de 4.500 de lei net
Mediafax
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Cancan.ro
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
observatornews.ro
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Adolescenta cu chip de înger, rănită grav în accidentul din Suceava, a MURIT la doar 15 ani. Sora ei se luptă în continuare între viață și moarte
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Savantul sovietic care a testat nemurirea
Capital.ro
Nimeni nu se aștepta în România. Călin Georgescu a reușit să se impună. Călin Hentea: Propagandă bine ascunsă
Evz.ro
Comedia care a dat peste cap box-office-ul românesc și a umplut sălile de tineri
A1
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul la casă? „O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți.”
RadioImpuls
Călin Donca face DEZVĂLUIREA momentului: "Ai mințit o țară întreagă". Scoate la iveală adevărul pe care toți îl bănuiau, dar nimeni nu-l putea dovedi. Ce s-a aflat din mesajul afaceristului răstoarnă TOT ce știam despre Dorian Popa 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
O nouă provocare rusească deasupra Mării Baltice
SPORT Rapid a PIERDUT cu Hermannstadt, după ce a condus pe tabelă. Costel Gâlcă: „Nu am urlat niciodată în viața mea atât”
08:51
Rapid a PIERDUT cu Hermannstadt, după ce a condus pe tabelă. Costel Gâlcă: „Nu am urlat niciodată în viața mea atât”
INFRASTRUCTURĂ Problema traficului din BUCUREȘTI, fără rezolvare în 2025. România are o capitală înghesuită, cu infrastructură insuficientă
08:43
Problema traficului din BUCUREȘTI, fără rezolvare în 2025. România are o capitală înghesuită, cu infrastructură insuficientă
POLITICĂ Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei
08:19
Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei
ACTUALITATE Alertă în școlile din București: mail anonim anunță un MASACRU cu arme de foc în unitățile de învățământ: „Toți meritați să suferiți”
08:18
Alertă în școlile din București: mail anonim anunță un MASACRU cu arme de foc în unitățile de învățământ: „Toți meritați să suferiți”
POLITICĂ Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu, citită și dezbătută astăzi, în Camera Deputaților. Votul va avea loc miercuri
08:00
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu, citită și dezbătută astăzi, în Camera Deputaților. Votul va avea loc miercuri
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1307. Rușii au intrat în Kupiansk, important nod feroviar în regiunea Harkov
07:36
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1307. Rușii au intrat în Kupiansk, important nod feroviar în regiunea Harkov