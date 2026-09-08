Metrorex și Alstom au decis să introducă în revizie 7 garnituri CAF de pe Magistrala 2, care este cea mai aglomerată rută a metroului bucureștean. Surse Metrorex au precizat pentru Gândul că această situație ar putea duce la creșterea timpilor de așteptare în stație, fix acum, când au început școlile, iar de la 1 octombrie vor începe și facultățile.

Potrivit surselor Gândul, pe Magistrala 2 circulă frecvent 16 garnituri produse de firma spaniolă Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), cu extensie la 18.

Din acest total, 7 garnituri au intrat în revizie sau reparații. Mentenanța trenurilor de metrou este asigurată de către cei de la Alstom.

„Alstom și conducerea Metrorex puteau să introducă aceste garnituri în revizie pe timpul verii, nu acum, în septembrie, când au început școlile, și mai sunt 3 săptămâni și vor începe și facultățile. Această situație ar putea conduce la creșterea intervalelor de succedare a trenurilor, ceea ce va crea un disconfort destul de mare”, au precizat surse Metrorex pentru Gândul.

Pe de altă parte, surse administrative au precizat pentru Gândul că reviziile se fac pe un calendar foarte strict, adică atunci când se îndeplinește numărul necesar de kilometri pentru intrarea acestor garnituri în verificări.

Metrorex vrea să introducă la schimb garnituri Bombardier, care în prezent circulă pe M1, M3 și M5.

„S-ar putea introduce 3 garnituri Bombardier, iar în acest context am putea asista la intervale de succedare a trenurilor la aproximativ 3 minute dimineața, la ore de vârf.

Trenurile CAF au costat aproape 145 de milioane de euro

Trenurile CAF au fost cumpărate între anii 2011 și 2014. Este vorba de 24 de garnituri, care au costat aproximativ 145 de milioane de euro.

Magistra 2, Pipera – Tudor Arghezi, denumită și „Magistrala Corporatiștilor”, este cea mai aglomerată rută de metrou din București.

Zilnic, pe această Magistrală circulă aproximativ 200 de mii de călători, potrivit informațiilor Metrorex.

Ce stații are Magistrala 2 de metrou

Linia 2 de metrou, cunoscută ca „Magistrala corporatiștilor”, a fost dată în folosință în 1986, iar de atunci nu s-au mai făcut investiții pe această rută.

Magistrala 2 are 15 stații: