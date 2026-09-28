Vladimir Putin a semnat luni un decret prezidențial prin care a plasat toate activele locale ale retailerului german Metro sub administrare rusă. Măsura vine pe fondul deteriorării relațiilor dintre Moscova și Berlin și se înscrie într-o serie mai largă de acțiuni similare prin care controlul activelor companiilor occidentale a fost preluat de Rusia.

De asemenea, Kremlinul a preluat luna aceasta și gigantul alimentar Nestle din Rusia și filiala retailerului francez Auchan, afirmând că acțiunile ostile ale țărilor „neprietenoase” au jucat un rol în această decizie.

Activele din Rusia ale Metro au fost transferate în totalitate către compania rusă UK Torg RUS, înființată pe data de 8 septembrie și deținută în totalitate de Johannes Tolay, directorul executiv al diviziei rusești a Metro.

Decretul semnat de Putin nu a oferit un motiv pentru această naționalizare, dar a venit în urma unei întâlniri dintre ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și omologul său german, Johann Wadephul, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, pentru a discuta despre Ucraina.

Germania a acuzat luna aceasta direct Rusia pentru tentativa de atac asupra aeroportului din Leipzig și a decis, în consecință, închiderea unui consulat rus din Germania și a unui centru cultural din Berlin. În replică, Moscova a negat acuzațiile și a precizat că acestea sunt fabricate.

Într-un comunicat emis luni, Metro AG a declarat că nu mai deține control operațional asupra filialei sale rusești și că evaluează implicațiile ulterioare ale acestei mișcări.