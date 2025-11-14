Prima pagină » Știri externe » Bulgaria obține o derogare de la sancțiunile Marii Britanii împotriva Lukoil

Bulgaria obține o derogare de la sancțiunile Marii Britanii împotriva Lukoil

14 nov. 2025, 18:30, Știri externe
Bulgaria obține o derogare de la sancțiunile Marii Britanii împotriva Lukoil

Bulgaria a obținut vineri o derogare de la sancțiunile britanice împotriva Lukoil. Marea Britanie a emis o licență specială care permite companiilor să continue să lucreze cu două subsidiare bulgare ale producătorului rus de petrol Lukoil, afectat de sancțiunile britanice, transmite Reuters.

Decizia vine după ce luna trecută Statele Unite și Marea Britanie au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere rusești, Lukoil și Rosneft.

Licența, emisă de Oficiul pentru Implementarea Sancțiunilor Financiare din Marea Britanie, permite ca plățile și resursele economice să fie efectuate de și către entitățile bulgare, conform contractelor existente sau celor noi.

În octombrie, Marea Britanie a emis o licență specială care permite companiilor să lucreze cu două subsidiare germane ale Rosneft, care sunt sub controlul autorităților de la Berlin.

Compania are trei rafinării în Europa, participații în zăcămintele din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt și Nigeria și sute de benzinării, inclusiv în Statele Unite. Cele mai recente sancțiuni au perturbat de asemenea operațiunile Lukoil din Irak, Finlanda și Bulgaria.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Viktor Orban anunță că dă în judecată UE pentru interzicerea gazului rusesc

Gigantul american Carlyle este interesat de activele Lukoil. Compania este prezentă și pe piața din România

Citește și

EXTERNE Robert Fico s-a certat cu elevii pe tema Ucrainei: „Dacă sunteți așa eroi și susțineți acest război, mergeți acolo”
18:42
Robert Fico s-a certat cu elevii pe tema Ucrainei: „Dacă sunteți așa eroi și susțineți acest război, mergeți acolo”
ULTIMA ORĂ 🚨 Scene brutale în Stockholm: Un autocar a intrat într-o stație, rezultând cel puțin trei morți
17:59
🚨 Scene brutale în Stockholm: Un autocar a intrat într-o stație, rezultând cel puțin trei morți
EXTERNE Maduro îl imploră pe Trump să nu bombardeze Venezuela: Fără războaie nesfârșite ca Libia sau Afganistan
17:36
Maduro îl imploră pe Trump să nu bombardeze Venezuela: Fără războaie nesfârșite ca Libia sau Afganistan
ULTIMA ORĂ Împușcături în cea mai mare gară din PARIS. Un bărbat înarmat cu un cuțit a fost reținut în gara din Montparnasse
17:25
Împușcături în cea mai mare gară din PARIS. Un bărbat înarmat cu un cuțit a fost reținut în gara din Montparnasse
EXTERNE „Spălare de bani”, la propriu. O rețea internațională de infractori a curațat banii de mucegai și i-a pus la uscat în baie
17:17
„Spălare de bani”, la propriu. O rețea internațională de infractori a curațat banii de mucegai și i-a pus la uscat în baie
EVENIMENT Tiangong, „Palatul Ceresc”, este prima stație spațială din istorie în care s-a făcut un grătar
17:15
Tiangong, „Palatul Ceresc”, este prima stație spațială din istorie în care s-a făcut un grătar
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Cancan.ro
Adevărul despre relația lui Gabi Tamaș cu soția lui: a bătut-o și a acuzat-o de infidelitate
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici după secole
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Click
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
Digi24
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
Cancan.ro
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Cel mai mare crater modern de pe Pământ a fost descoperit în sudul Chinei
VIDEO Un cocktail Molotov pentru soție. Un român a încercat să-și incendieze nevasta în Italia
18:55
Un cocktail Molotov pentru soție. Un român a încercat să-și incendieze nevasta în Italia
DETALII EXCLUSIVE Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe, cercetat de polițiști după ce ar fi furat un rucsac cu bani dintr-un hotel. Polițiștii au recuperat paguba
18:09
Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe, cercetat de polițiști după ce ar fi furat un rucsac cu bani dintr-un hotel. Polițiștii au recuperat paguba
EVENIMENT Primul Sărut al lui Brâncuși, descoperit într-un „maculator”, în Olanda. Schițele datează din perioada de „ucenicie” la Paris
18:02
Primul Sărut al lui Brâncuși, descoperit într-un „maculator”, în Olanda. Schițele datează din perioada de „ucenicie” la Paris
ECONOMIE Economistul Cristian Socol sună alarma: România are cea mai mare cădere de putere de cumpărare din ultimii 25 de ani
17:48
Economistul Cristian Socol sună alarma: România are cea mai mare cădere de putere de cumpărare din ultimii 25 de ani
ECONOMIE Nu suntem ultimii din UE chiar la toate capitolele. Inflația din România bate tot
17:30
Nu suntem ultimii din UE chiar la toate capitolele. Inflația din România bate tot