Bulgaria a obținut vineri o derogare de la sancțiunile britanice împotriva Lukoil. Marea Britanie a emis o licență specială care permite companiilor să continue să lucreze cu două subsidiare bulgare ale producătorului rus de petrol Lukoil, afectat de sancțiunile britanice, transmite Reuters.

Decizia vine după ce luna trecută Statele Unite și Marea Britanie au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere rusești, Lukoil și Rosneft.

Licența, emisă de Oficiul pentru Implementarea Sancțiunilor Financiare din Marea Britanie, permite ca plățile și resursele economice să fie efectuate de și către entitățile bulgare, conform contractelor existente sau celor noi.

În octombrie, Marea Britanie a emis o licență specială care permite companiilor să lucreze cu două subsidiare germane ale Rosneft, care sunt sub controlul autorităților de la Berlin.

Compania are trei rafinării în Europa, participații în zăcămintele din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt și Nigeria și sute de benzinării, inclusiv în Statele Unite. Cele mai recente sancțiuni au perturbat de asemenea operațiunile Lukoil din Irak, Finlanda și Bulgaria.

