14 nov. 2025, 16:44, Știri externe
Viktor Orban anunță că dă în judecată UE pentru interzicerea gazului rusesc

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat vineri că vrea să dea în judecată Uniunea Europeană pentru decizia de a interzice importurile de gaze rusești. Consiliul UE a convenit în octombrie să elimine treptat importurile de energie din Rusia până la sfârșitul anului 2027. Decizia a fost aprobată cu majoritate calificată, Ungaria și Slovacia fiind singurele state membre care s-au opus.

Vom folosi mijloace „nelegale” pentru a descuraja Uniunea Europeană

Orban, considerat cel mai prietenos lider al european cu Kremlinul, a declarat, de asemenea, că explorează alte mijloace „nelegale” de a descuraja Uniunea Europeană să accentueze sancțiunile asupra resurselor energetice din Rusia, dar nu a oferit mai multe detalii.

„Desigur, îi vom da în judecată, nu vom accepta situația. Voi lupta pe toate fronturile de la Bruxelles pentru protejarea intereselor energetice ale Ungariei”, a declarat Viktor Orban.

Ungaria și Slovacia rămân în mare măsură dependente de importurile de petrol și gaze din Rusia, iar liderii acestor țări s-au opus în mod constant ajutorului acordat Ucrainei și sancțiunilor impuse Moscovei. Cele două state sunt dependente de petrolul rusesc între 86 și 100%.

O reacție similară vine și din partea ministrului de Externe de la Budapesta, Péter Szijjártó, care anunță că Uniunea Europeană vrea acum să impună noi tarife.

„UE dorește acum să impună din nou noi tarife, de data aceasta pentru importurile de fero-aliaje. Acest lucru va declanșa un nou val de creșteri de prețuri, deoarece aceste materii prime sunt utilizate în multe sectoare industriale”.

Orban obține o păsuire din partea lui Trump de la sancțiunile asupra Rusiei

Ungaria a fost sub presiune după ce Donald Trump a îndemnat țările europene să oprească importurile de energie rusească și a sancționat marile companii petroliere rusești – Lukoil și Rosneft. Problema a fost rezolvată repede pe 7 noiembrie, în cadrul vizitei lui Orban la Washington, când a obținut o scutire de la sancțiunile americane. Cu toate acestea, în timp ce la Budapesta se susține că scutirea este pentru o perioadă nelimitată, administrația Trump a declarat că a acordat doar o scutire de un an pentru achizițiile de petrol și gaze rusești.

