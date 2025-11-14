Viktor Orban anunță că dă în judecată UE pentru interzicerea gazului rusesc

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat vineri că vrea să dea în judecată Uniunea Europeană pentru decizia de a interzice importurile de gaze rusești. Consiliul UE a convenit în octombrie să elimine treptat importurile de energie din Rusia până la sfârșitul anului 2027. Decizia a fost aprobată cu majoritate calificată, Ungaria și Slovacia fiind singurele state membre care s-au opus.
Orban, considerat cel mai prietenos lider al european cu Kremlinul, a declarat, de asemenea, că explorează alte mijloace „nelegale” de a descuraja Uniunea Europeană să accentueze sancțiunile asupra resurselor energetice din Rusia, dar nu a oferit mai multe detalii.
„Desigur, îi vom da în judecată, nu vom accepta situația. Voi lupta pe toate fronturile de la Bruxelles pentru protejarea intereselor energetice ale Ungariei”, a declarat Viktor Orban.
Ungaria și Slovacia rămân în mare măsură dependente de importurile de petrol și gaze din Rusia, iar liderii acestor țări s-au opus în mod constant ajutorului acordat Ucrainei și sancțiunilor impuse Moscovei. Cele două state sunt dependente de petrolul rusesc între 86 și 100%.
O reacție similară vine și din partea ministrului de Externe de la Budapesta, Péter Szijjártó, care anunță că Uniunea Europeană vrea acum să impună noi tarife.
Ungaria a fost sub presiune după ce Donald Trump a îndemnat țările europene să oprească importurile de energie rusească și a sancționat marile companii petroliere rusești – Lukoil și Rosneft. Problema a fost rezolvată repede pe 7 noiembrie, în cadrul vizitei lui Orban la Washington, când a obținut o scutire de la sancțiunile americane. Cu toate acestea, în timp ce la Budapesta se susține că scutirea este pentru o perioadă nelimitată, administrația Trump a declarat că a acordat doar o scutire de un an pentru achizițiile de petrol și gaze rusești.
