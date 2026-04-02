Bulgaria cere sprijinul UE pentru a combate „influența Rusiei” în alegerile parlamentare din țara vecină. „Nu vrem să ajungem ca România”

Într-o mișcare rară pentru o țară europeană, guvernul de la Sofia a solicitat oficial asistență din partea Uniunii Europene pentru a combate campaniile de dezinformare și manipulare coordonate de Rusia înainte de alegerile anticipate din 19 aprilie, scrie POLITICO.

Bulgaria a cerut oficial serviciului diplomatic al UE să ajute la identificarea și oprirea campaniilor de manipulare a opiniei publice prin intermediul rețelelor de socializare și al site-urilor de propagandă. Această mișcare a politicienilor de la Sofia este considerată neobișnuită pentru un stat membru al UE, deoarece aceste mecanisme sunt, de regulă, activate pentru țările partenere din afara blocului comunitar, precum Republica Moldova.

Pentru a combate interferențele ruse, Ministerul de Externe de la Sofia a înființat o unitate specială, coordonată de jurnalistul de investigații Christo Grozev, cunoscut pentru munca sa anterioară la grupul de investigații Bellingcat.

Christo Grozev

În ultimii cinci ani, în Bulgaria au fost organizate opt runde de alegeri. În prezent, fostul președinte de stânga, Rumen Radev, conduce în sondaje împotriva liderului de centru-dreapta Boyko Borissov.

Potrivit unui raport întocmit de Centrul Bulgar pentru Studiul Democrației, țara „are unul dintre cele mai permisive medii informaționale pentru manipularea non-democratică din UE și unul dintre cele mai puțin pregătite răspunsuri instituționale”. Apelul Sofiei a inclus o cerere de a obține ajutor din partea serviciului diplomatic al UE, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), care coordonează activitatea serviciilor de securitate europene pentru a detecta și analiza campaniile actorilor străini de manipulare a opiniei publice.

Rumen Radev

Boyko Borissov

Bulgaria vrea ca UE să oprească dezinfomrarea de pe social media în perioada electorală

Sofia a cerut, de asemenea, ca UE să activeze sistemul de răspuns în temeiul Legii privind serviciile digitale (DSA) pentru a cere platformelor de socializare Meta, Google, TikTok și altele să identifice și să oprească campaniile de dezinformare pe măsură ce acestea se desfășoară.

„După ce am văzut în România, aceasta este o tendință foarte periculoasă”, spune Georgi Angelov, analist senior la Sensika Technology, o firmă de cercetare care monitorizează conținutul online.

