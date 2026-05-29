Prima pagină » Știri externe » Bulgaria „taxează“ SUA pentru că nu au aprobat eliminarea vizelor: Avioanele militare americane mai pot rămâne doar o lună pe aeroportul din Sofia

Bulgaria „taxează“ SUA pentru că nu au aprobat eliminarea vizelor: Avioanele militare americane mai pot rămâne doar o lună pe aeroportul din Sofia

Melania Agiu
Bulgaria „taxează“ SUA pentru că nu au aprobat eliminarea vizelor: Avioanele militare americane mai pot rămâne doar o lună pe aeroportul din Sofia
Galerie Foto 4
Premierul Bulgariei, Rumen Radev. Sursă foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Bulgaria va permite avioanelor militare americane să mai rămână pe aeroportul din Sofia, unde sunt staționate, doar o lună, până la sfârșitul lunii iunie, a declarat premierul Rumen Radev. Această decizie a fost luată după ce Statele Unite au refuzat să elimine imediat viza pentru cetățenii bulgari. Condiția a fost impusă de Radev săptămâna trecută, în cadrul unei convorbiri telefonice cu Donald Trump, președintele SUA.

Premierul a anunțat, vineri, că solicitarea Bulgariei privind vizele nu poate fi satisfăcută atât de repede, relatează presa bulgară.

„Până în prezent nu am primit un răspuns pozitiv (cu privire la eliminarea vizelor).Înțeleg pe deplin complexitatea procedurilor normative și faptul că acestea necesită timp, dar și noi avem propriile noastre priorități și proceduri și nu putem da un răspuns pozitiv la solicitarea privind staționarea îndelungată a avioanelor-cisternă pe aeroportul din Sofia”, a declarat Radev.

Avioanele SUA vor putea rămâne încă o lună – până la sfârșitul lunii iunie 2026.

„De aceea, astăzi vom adopta o hotărâre a Consiliului de Miniștri prin care prelungim această prezență până la sfârșitul lunii iunie, pentru a le oferi aliaților noștri posibilitatea de a-și replanifica acțiunile și de a găsi o altă locație”, a explicat prim-ministrul.

Nu este clar dacă Statele Unite vor avea nevoie de o ședere mai îndelungată.

Joi s-a aflat că Washingtonul și Iranul au ajuns la un memorandum de înțelegere pe 60 de zile pentru prelungirea armistițiului și începerea negocierilor privind programul nuclear.

Dacă Donald Trump îl va aproba, acesta ar fi cea mai mare realizare diplomatică de la începutul conflictului, în februarie.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Programul „Gold card” al lui Trump pentru bogații planetei, fără interes. O singură viză permanentă de 1.000.000 de dolari a fost emisă

Țările din flancul estic au accesat de 3 ori articolul 4 al tratatului NATO de la debutul războiului din Ucraina. Ce măsuri a decis alianța militară

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Premierul slovac cere deschiderea unui dialog între UE și Rusia după incidentul de la Galați
14:41
Premierul slovac cere deschiderea unui dialog între UE și Rusia după incidentul de la Galați
NEWS ALERT Ce anunță Volodimir Zelenski după incidentul cu drona rusească de la Galați
14:30
Ce anunță Volodimir Zelenski după incidentul cu drona rusească de la Galați
RĂZBOI Peter Magyar îl refuză pe Secretarul General al NATO: „Ungaria nu va trimite arme Ucrainei”. Ce anunță Kremlinul
14:09
Peter Magyar îl refuză pe Secretarul General al NATO: „Ungaria nu va trimite arme Ucrainei”. Ce anunță Kremlinul
FLASH NEWS Eșec major pentru Jeff Bezos: o rachetă Blue Origin a explodat în timpul unui test. Cum vor fi afectate planurile NASA de a trimite din nou oameni pe Lună
13:13
Eșec major pentru Jeff Bezos: o rachetă Blue Origin a explodat în timpul unui test. Cum vor fi afectate planurile NASA de a trimite din nou oameni pe Lună
FLASH NEWS Rusia acuză Europa că este „parte a conflictului din Ucraina” și refuză ca UE să intermedieze soluționarea războiului
13:13
Rusia acuză Europa că este „parte a conflictului din Ucraina” și refuză ca UE să intermedieze soluționarea războiului
FLASH NEWS Viktor Orbán cere noului guvern maghiar să „se abțină de la orice pas către politica pro-război” după incidentul de la Galați
12:31
Viktor Orbán cere noului guvern maghiar să „se abțină de la orice pas către politica pro-război” după incidentul de la Galați
Mediafax
NASA dezvăluie aproape 6.000 de lumi ascunse în galaxie
Digi24
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
Cancan.ro
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașinile la care românii visau în anii `90: Oltcit, Cielo, Tico sau Matiz. Ce dotări aveau și cât costă ele astăzi
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Lucrurile invizibile fără de care viața oamenilor ar fi mult mai grea
BREAKING NEWS Nicușor Dan, după ședința CSAT: Consulatul Federației Ruse se va închide/România va primi echipamente antidronă de la aliați și Ucraina până vor fi livrate prin SAFE
14:40
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Consulatul Federației Ruse se va închide/România va primi echipamente antidronă de la aliați și Ucraina până vor fi livrate prin SAFE
APĂRARE Țările din flancul estic au accesat de 3 ori articolul 4 al tratatului NATO de la debutul războiului din Ucraina. Ce măsuri a decis alianța militară
13:48
Țările din flancul estic au accesat de 3 ori articolul 4 al tratatului NATO de la debutul războiului din Ucraina. Ce măsuri a decis alianța militară
FLASH NEWS AUR răspunde atacurilor actualei puteri după ce a fost învinovățită de accidentul cu drona
13:36
AUR răspunde atacurilor actualei puteri după ce a fost învinovățită de accidentul cu drona
GALERIE FOTO Cum arată apartamentul lovit de dronă în Galați. Locuința a fost aproape distrusă complet
13:34
Cum arată apartamentul lovit de dronă în Galați. Locuința a fost aproape distrusă complet
SCANDALOS Patrick André de Hillerin: Dacă am fi fost prinși într-un război, până acum eram morți, cu facturile achitate pe piept
13:00
Patrick André de Hillerin: Dacă am fi fost prinși într-un război, până acum eram morți, cu facturile achitate pe piept
REACȚIE Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”
12:40
Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”

Cele mai noi

Trimite acest link pe