Bulgaria „taxează“ SUA pentru că nu au aprobat eliminarea vizelor: Avioanele militare americane mai pot rămâne doar o lună pe aeroportul din Sofia

Bulgaria va permite avioanelor militare americane să mai rămână pe aeroportul din Sofia, unde sunt staționate, doar o lună, până la sfârșitul lunii iunie, a declarat premierul Rumen Radev. Această decizie a fost luată după ce Statele Unite au refuzat să elimine imediat viza pentru cetățenii bulgari. Condiția a fost impusă de Radev săptămâna trecută, în cadrul unei convorbiri telefonice cu Donald Trump, președintele SUA.

Premierul a anunțat, vineri, că solicitarea Bulgariei privind vizele nu poate fi satisfăcută atât de repede, relatează presa bulgară.

„Până în prezent nu am primit un răspuns pozitiv (cu privire la eliminarea vizelor).Înțeleg pe deplin complexitatea procedurilor normative și faptul că acestea necesită timp, dar și noi avem propriile noastre priorități și proceduri și nu putem da un răspuns pozitiv la solicitarea privind staționarea îndelungată a avioanelor-cisternă pe aeroportul din Sofia”, a declarat Radev.

Avioanele SUA vor putea rămâne încă o lună – până la sfârșitul lunii iunie 2026.

„De aceea, astăzi vom adopta o hotărâre a Consiliului de Miniștri prin care prelungim această prezență până la sfârșitul lunii iunie, pentru a le oferi aliaților noștri posibilitatea de a-și replanifica acțiunile și de a găsi o altă locație”, a explicat prim-ministrul.

Nu este clar dacă Statele Unite vor avea nevoie de o ședere mai îndelungată.

Joi s-a aflat că Washingtonul și Iranul au ajuns la un memorandum de înțelegere pe 60 de zile pentru prelungirea armistițiului și începerea negocierilor privind programul nuclear.

Dacă Donald Trump îl va aproba, acesta ar fi cea mai mare realizare diplomatică de la începutul conflictului, în februarie.

