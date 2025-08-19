Prima pagină » Știri externe » Ca răspuns la „amenințările neobișnuite” ale SUA, Nicolas Maduro anunță planul de a desfășura peste 4,5 milioane de membri ai milițiilor din Venezuela

Ca răspuns la „amenințările neobișnuite” ale SUA, Nicolas Maduro anunță planul de a desfășura peste 4,5 milioane de membri ai milițiilor din Venezuela

19 aug. 2025, 15:07, Știri externe
Ca răspuns la

Președintele Venezuelei Nicolas Maduro a declarat luni că va desfășura 4,5 milioane de membri ai milițiilor venezuelene ca răspuns la „amenințările neobișnuite” ale Statelor Unite.

Anunțul a venit după ce Washingtonul a majorat recompensa pentru arestarea lui Maduro la 50 de milioane de dolari și a lansat operațiuni antidrog în Caraibe.

„Săptămâna aceasta, voi activa un plan special cu peste 4,5 milioane de membri ai milițiilor pentru a asigura acoperirea întregului teritoriu național – miliții care sunt pregătite, activate și înarmate”, a anunțat Maduro la televiziunea de stat.

Cifrele oficiale spun că milițiile venezuelene, fondate de predecesorul lui Maduro, Hugo Chavez, ar avea aproximativ cinci milioane de membri – deși se crede că numărul real este mai mic.

Populația totală a Venezuelei este de aproximativ 30 de milioane, notează CBS News.

Maduro a criticat „reînnoirea amenințărilor extravagante, bizare și neobișnuite” din partea SUA.

Luna aceasta, Administrația președintelui Donald Trump a dublat recompensa oferită pentru arestarea lui Maduro, care se confruntă cu acuzații de trafic de droguri, la 50 de milioane de dolari.

Distrugătoare americane, trimise în largul coastei Venezuelei

Washingtonul, care nu recunoaște ultimele două victorii ale lui Maduro din alegerile prezidențiale, îl acuză pe liderul venezuelean că ar conduce o bandă de traficanți de cocaină numită Cartel de los Soles.

Luna trecută Administrația Trump a anunțat sancțiuni împotriva bandei și a Administrației Maduro, iar  la începutul acestei luni, Trump a ordonat forțelor armate ale SUA să vizeze cartelurile de droguri din America Latină, a confirmat o sursă la curent cu chestiunea pentru CBS News.

Armata americană a trimis, de asemenea, mai multe nave în sudul Caraibelor, ca parte a acțiunilor Administrației Trump împotriva cartelurilor de droguri din America Latină.

Două surse la curent cu chestiunea au declarat pentru agenția de știri Reuters că trei distrugătoare americane vor sosi în curând în largul coastei Venezuelei.

Deși nu a menționat în mod specific acțiunile recente ale SUA, Maduro le-a mulțumit celor care și-au exprimat sprijinul în fața a ceea ce el a numit „refrenul putred” al amenințărilor.

Maduro le-a cerut reprezentanților Guvernului său din teritoriu să continue formarea de miliții de țărani și muncitori „în toate industriile”.

„Puști și rachete pentru forța țărănească! Pentru a apăra teritoriul, suveranitatea și pacea Venezuelei”, a declarat Maduro.

Foto: Profimedia

