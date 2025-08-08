Prima pagină » Știri externe » Venezuela contestă RECOMPENSA pusă de SUA pentru arestarea preşedintelui Maduro: Un circ mediatic

08 aug. 2025, 14:44, Știri externe
Statele Unite au dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru arestarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, inculpat de justiţia americană pentru trafic de droguri la nivel internațional, însă autoritățile din Caracas critică decizia omologilor americani.

Realegerea președintelui venezuelean nu a fost recunoscută de Washington, care contestă autoritatea lui Maduro. Politicile controversate ale liderului de la Caracas au atras oprobriul agențiilor pentru protecția drepturilor omului. Aceste organizații au făcut numeroase apeluri către comunitatea internațională, în care au cerut stoparea abuzurilor comise de nomenclatura venezueleană.

În consecință, Statele Unite au hotărât să mărească recompensa oferită pentru informaţii care să conducă la arestarea lui Nicolas Maduro de la 25 de milioane de dolari la 50 de milioane de dolari, arată un comunicat al Departamentului de Stat al SUA.

Anunțul a fost făcut ulterior public pe pagina de X a procurorului general al Statelor Unite, Pam Bondi.

„Astăzi, Departamentul de Justiţie şi Departamentul de Stat anunţă o recompensă istorică, în valoare de 50 de milioane de dolari, oferită pentru informaţii care să conducă la arestarea lui Nicolas Maduro. Prin puterea funcției, Maduro coordonează o rețea internațională specializată în traficul de droguri. Veniturile obținute din această activitate ilicită sprijină bugetul Venezuelei. Spre exemplu, numărul supradozelor printre dependenții de droguri din SUA a crescut exponențial după ce cocaină amestecată cu fentanil a făcut numeroase victime. Aceste amestecuri periculoase provin de la un singur furnizor: Venezuela. Maduro este unul dintre cei mai mari traficanți din lume și o amenințare la adresa securității noastre”, a transmis Bondi.

Reacția oficialilor din Caracas: Patetic

Oficialii de la Caracas au răspuns rapid și s-au declarat ofensați de hotărârea administrației Trump.

„Respingem această operaţiune grosolană de propagandă politică. Această decizie patetică nu face altceva decât să crească tensiunile dintre țările noastre. În timp ce demontăm comploturile teroriste orchestrate din țara ei, această femeie (Bondi) vine cu un circ mediatic pentru a mulțumi extrema dreaptă învinsă corect în alegeri de președintele nostru, Nicolas Maduro”, a declarat ministrul venezuelean de Externe, Yvan Gil, potrivit DW.

