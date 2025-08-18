Ursula von der Leyen salută discuțiile organizate de TRUMP /„Colaborăm asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina”

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a salutat, în cursul nopții, reuniunea de la Casa Albă, precizând că discuțiile vor continua asupra garanțiilor de securitate necesare pentru obținerea unei ”păci durabile” în Ucraina.

”Ne aflăm aici, în calitățile de aliați și prieteni, pentru pacea Ucrainei și a Europei. Este un moment important, în contextul în care continuăm să colaborăm asupra garanțiilor de securitate puternice pentru Ucraina și pentru obținerea unei păci durabile”, a afirmat Ursula von der Leyen într-un mesaj postat pe platforma X.

We are here, as allies and friends, for peace in Ukraine and in Europe. This is an important moment, as we continue to work on strong security guarantees for Ukraine and a lasting and durable peace. pic.twitter.com/FFF0Fqcq6y — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2025

La reuniunea de la Casa Albă au fost prezenți, în afară de Donald Trump și Volodimir Zelenski, președintele Franței, Emmanuel Macron, premierii Italiei și Marii Britanii, Giorgia Meloni și Keir Starmer, cancelarul Friedrich Merz, președintele Finlandei, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Donald Trump s-a declarat încrezător asupra șanselor de oprire a războiului din Ucraina.

”Dacă totul va merge bine astăzi, vom organiza o reuniune trilaterală și cred că vom avea o șansă rezonabilă de a opri războiul la acea reuniune. Cred că avem o șansă reală, au trecut deja aproape patru ani, săptămâna trecută au fost omorâți mulți oameni, iar în total milioane de oameni. Atât eu, cât și Vladimir Putin vrem oprirea acestui război, eu vreau să se încheie în termeni buni pentru toată lumea. Cred că toată lumea s-a săturat de acest război și îl vom opri. Vom obține o pace durabilă”, a declarat Donald Trump.

Statele Unite ar putea trimite trupe în Ucraina în cadrul garanțiilor de securitate convenite pentru oprirea războiului cu Rusia, a sugerat președintele Donald Trump, subliniind însă că țările europene vor fi în ”prima linie” a apărării.

”În materie de securitate, va fi foarte util, ei vor fi prima linie de apărare, întrucât ei sunt acolo, sunt în Europa, dar îi vom ajuta și noi, vom fi implicați”, a afirmat Trump.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a părut să condiționeze avansarea negocierilor cu Rusia de instituirea unui armistițiu general în Ucraina, iar președintele Franței, Emmanuel Macron, a propus ca țările europene să participe direct la negocieri.

