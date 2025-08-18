Prima pagină » Știri externe » Ursula von der Leyen salută discuțiile organizate de TRUMP /„Colaborăm asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina”

Ursula von der Leyen salută discuțiile organizate de TRUMP /„Colaborăm asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina”

19 aug. 2025, 00:54, Știri externe
Ursula von der Leyen salută discuțiile organizate de TRUMP /„Colaborăm asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina”

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a salutat, în cursul nopții, reuniunea de la Casa Albă, precizând că discuțiile vor continua asupra garanțiilor de securitate necesare pentru obținerea unei ”păci durabile” în Ucraina.

”Ne aflăm aici, în calitățile de aliați și prieteni, pentru pacea Ucrainei și a Europei. Este un moment important, în contextul în care continuăm să colaborăm asupra garanțiilor de securitate puternice pentru Ucraina și pentru obținerea unei păci durabile”, a afirmat Ursula von der Leyen într-un mesaj postat pe platforma X.

La reuniunea de la Casa Albă au fost prezenți, în afară de Donald Trump și Volodimir Zelenski, președintele Franței, Emmanuel Macron, premierii Italiei și Marii Britanii, Giorgia Meloni și Keir Starmer, cancelarul Friedrich Merz, președintele Finlandei, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Donald Trump s-a declarat încrezător asupra șanselor de oprire a războiului din Ucraina.

”Dacă totul va merge bine astăzi, vom organiza o reuniune trilaterală și cred că vom avea o șansă rezonabilă de a opri războiul la acea reuniune. Cred că avem o șansă reală, au trecut deja aproape patru ani, săptămâna trecută au fost omorâți mulți oameni, iar în total milioane de oameni. Atât eu, cât și Vladimir Putin vrem oprirea acestui război, eu vreau să se încheie în termeni buni pentru toată lumea. Cred că toată lumea s-a săturat de acest război și îl vom opri. Vom obține o pace durabilă”, a declarat Donald Trump.

Statele Unite ar putea trimite trupe în Ucraina în cadrul garanțiilor de securitate convenite pentru oprirea războiului cu Rusia, a sugerat președintele Donald Trump, subliniind însă că țările europene vor fi în ”prima linie” a apărării.

”În materie de securitate, va fi foarte util, ei vor fi prima linie de apărare, întrucât ei sunt acolo, sunt în Europa, dar îi vom ajuta și noi, vom fi implicați”, a afirmat Trump.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a părut să condiționeze avansarea negocierilor cu Rusia de instituirea unui armistițiu general în Ucraina, iar președintele Franței, Emmanuel Macron, a propus ca țările europene să participe direct la negocieri.

Gândul prezintă minut cu minut desfășurarea evenimentelor

Foto: Profimedia

Citește și

EXTERNE Trump, Zelenski și liderii europeni, cu harta Ucrainei pe masă! Ce teritorii ucrainene ar putea ajunge definitiv sub controlul Rusiei
00:31
Trump, Zelenski și liderii europeni, cu harta Ucrainei pe masă! Ce teritorii ucrainene ar putea ajunge definitiv sub controlul Rusiei
EXTERNE Sumar. Cum a decurs reîntâlnirea dintre Zelenski și Trump de la Casa Albă spre deosebire de prima întâlnire din 28 februarie
23:22
Sumar. Cum a decurs reîntâlnirea dintre Zelenski și Trump de la Casa Albă spre deosebire de prima întâlnire din 28 februarie
VIDEO Condiția formulată de la MACRON la reuniunea de la Casa Albă /„Vorbim despre securitatea întregului continent european”
23:12
Condiția formulată de la MACRON la reuniunea de la Casa Albă /„Vorbim despre securitatea întregului continent european”
VIDEO Merz îi cere lui Trump ARMISTIȚIU în Ucraina pentru a conferi ”credibilitate” negocierilor /„Să exercităm presiuni asupra Rusiei”
22:42
Merz îi cere lui Trump ARMISTIȚIU în Ucraina pentru a conferi ”credibilitate” negocierilor /„Să exercităm presiuni asupra Rusiei”
FOTO Fotografia controversată care a invadat rețelele sociale. Liderii europeni par aliniați la ușa lui Trump. E fake sau nu?
22:36
Fotografia controversată care a invadat rețelele sociale. Liderii europeni par aliniați la ușa lui Trump. E fake sau nu?
TRAGEDIE O femeie din SUA și fetița sa de 8 luni, dispărute de mai bine de o lună după o vizită la medic, au fost găsite MOARTE. Ce s-a întâmplat cu ele
21:53
O femeie din SUA și fetița sa de 8 luni, dispărute de mai bine de o lună după o vizită la medic, au fost găsite MOARTE. Ce s-a întâmplat cu ele
Mediafax
Zelenski a anunțat la Casa Albă faptul că alegerile prezidențiale din Ucraina vor avea loc doar după încheierea războiului cu Rusia
Digi24
Cine este bărbatul din Anchorage care a primit, în timpul summitului din Alaska, un cadou de la Vladimir Putin
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Anunț major. Trump nu exclude trimiterea trupelor americane în Ucraina pentru a ajuta la menținerea unui eventual acord de pace
Click
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
"Vedeţi cu cine am de-a face?" Dialogul dintre un salvamar şi un turist care vrea în apă pe steag roşu
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
Scandalul care a DISTRUS cea mai lungă guvernare din istoria României
Capital.ro
Taxă în România pentru șoferi. Anunț privind locurile de parcare. Trebuie să prezinți RCA și ITP valabil
Evz.ro
Cum s-a făcut Călin Georgescu de râs cu „călugării abandonați”. Nu a înțeles nimic din noua legislație privind CASS
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Care este cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-un apartament din Iași
RadioImpuls
NAOMI este sărbătorita zilei în ”Casa Iubirii”! Băieții i-au pregătit o surpriză de proporții, în timp ce Neamțu i-a transmis un mesaj neașteptat: „Nu îți găsesc defecte, mă sperie asta...”. REACȚIA concurentei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
Un nou incendiu a izbucnit în Delta Dunării