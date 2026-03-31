Câinii războiului: cum s-au transformat animalele fără stăpân de pe frontul din Ucraina în doar doi ani

În regiunile devastate de conflict din Ucraina, schimbările nu se văd doar în orașe și infrastructură. Ele apar și în natură, uneori într-un ritm care surprinde chiar și cercetătorii.

Câinii fără stăpân din apropierea frontului nu mai seamănă cu cei de dinainte de invazie. Sunt mai mici, mai rapizi, mai discreți și, cel mai important, mai adaptați unui mediu extrem.

Un studiu recent, citat de Le Monde, arată că aceste transformări nu sunt întâmplătoare. Ele sunt rezultatul unei selecții naturale accelerate, declanșate de condițiile dure ale războiului.

Cercetare rară, desfășurată în condiții extreme

Datele provin dintr-un studiu publicat în revista științifică Evolutionary Applications, bazat pe observațiile a 763 de câini fără stăpân din nouă regiuni ale țării, monitorizați între 2023 și 2024.

Proiectul a fost coordonat de zoologul Mariia Martsiv, de la Universitatea Ivan Franko din Liov, alături de o echipă mixtă de cercetători ucraineni și polonezi.

Pentru a înțelege diferențele, țara a fost împărțită în trei tipuri de zone:

regiuni sigure

zone bombardate

linia frontului

Colectarea datelor a fost o provocare majoră. În apropierea frontului, cercetătorii au depins inclusiv de militari. Ihor Dykyy, cercetător și soldat, a coordonat strângerea informațiilor direct din teren, cu ajutorul colegilor din armată.

Cum arată câinii adaptați la război

Diferențele sunt clare și consistente în zonele de luptă.

Câinii care supraviețuiesc au, în general:

talie mică (20-40 cm)

corp suplu și agil

urechi drepte

blană scurtă, în culori închise sau cafenii

comportament de haită

Aceste trăsături nu sunt întâmplătoare. Ele amintesc de câinii sălbatici și chiar de strămoșii lor, lupii. Practic, mediul de război „resetează” selecția naturală, favorizând caracteristicile utile supraviețuirii.

„Cei adaptați condițiilor actuale supraviețuiesc. Ceilalți nu”, explică Martsiv în studiu.

De ce câinii mici au avantaj

Explicația este simplă și dură. Într-un teritoriu fără oameni și cu resurse limitate, câinii mici au nevoie de mai puțină hrană, se pot ascunde mai ușor și se deplasează mai rapid printre ruine

Există și un factor militar decisiv: minele. Greutatea redusă face ca mulți dintre acești câini să nu declanșeze explozibilii, spre deosebire de exemplarele mai mari, care devin victime frecvente.

Și modul în care se hrănesc a evoluat. Unii câini încă depind de oameni, mai ales de soldați care îi adoptă temporar în baze. Dar această apropiere vine cu riscuri: animalele pot trăda pozițiile militare, fiind detectate de drone.

Alții au devenit complet independenți. Dieta lor include plante, animale mici vânate sau hoituri.

Cercetătorii au documentat inclusiv cazuri extreme în care câinii s-au hrănit cu cadavre umane. Este un semnal clar al degradării mediului și al lipsei de resurse.

„O selecție naturală rapidă și brutală”

Rezultatele i-au surprins chiar și pe specialiști.

„Nu ne-am imaginat că vom vedea diferențe atât de mari în doar doi ani”, spune Martsiv.

De obicei, astfel de analize apar abia după ani sau decenii. Problema este că multe zone rămân inaccesibile, iar amploarea reală a distrugerii biodiversității nu poate fi încă măsurată complet.