Prima pagină » Știri externe » Câinii războiului: cum s-au transformat animalele fără stăpân de pe frontul din Ucraina în doar doi ani

În regiunile devastate de conflict din Ucraina, schimbările nu se văd doar în orașe și infrastructură. Ele apar și în natură, uneori într-un ritm care surprinde chiar și cercetătorii.

Câinii fără stăpân din apropierea frontului nu mai seamănă cu cei de dinainte de invazie. Sunt mai mici, mai rapizi, mai discreți și, cel mai important, mai adaptați unui mediu extrem.

Un studiu recent, citat de Le Monde, arată că aceste transformări nu sunt întâmplătoare. Ele sunt rezultatul unei selecții naturale accelerate, declanșate de condițiile dure ale războiului.

Cercetare rară, desfășurată în condiții extreme

Datele provin dintr-un studiu publicat în revista științifică Evolutionary Applications, bazat pe observațiile a 763 de câini fără stăpân din nouă regiuni ale țării, monitorizați între 2023 și 2024.

Proiectul a fost coordonat de zoologul Mariia Martsiv, de la Universitatea Ivan Franko din Liov, alături de o echipă mixtă de cercetători ucraineni și polonezi.

Foto: Ukrainian NGO / novaukraine.org

Pentru a înțelege diferențele, țara a fost împărțită în trei tipuri de zone:

  • regiuni sigure
  • zone bombardate
  • linia frontului

Colectarea datelor a fost o provocare majoră. În apropierea frontului, cercetătorii au depins inclusiv de militari. Ihor Dykyy, cercetător și soldat, a coordonat strângerea informațiilor direct din teren, cu ajutorul colegilor din armată.

Cum arată câinii adaptați la război

Diferențele sunt clare și consistente în zonele de luptă.

Câinii care supraviețuiesc au, în general:

  • talie mică (20-40 cm)
  • corp suplu și agil
  • urechi drepte
  • blană scurtă, în culori închise sau cafenii
  • comportament de haită

Aceste trăsături nu sunt întâmplătoare. Ele amintesc de câinii sălbatici și chiar de strămoșii lor, lupii. Practic, mediul de război „resetează” selecția naturală, favorizând caracteristicile utile supraviețuirii.

„Cei adaptați condițiilor actuale supraviețuiesc. Ceilalți nu”, explică Martsiv în studiu.

De ce câinii mici au avantaj

Explicația este simplă și dură. Într-un teritoriu fără oameni și cu resurse limitate, câinii mici au nevoie de mai puțină hrană, se pot ascunde mai ușor și se deplasează mai rapid printre ruine

Există și un factor militar decisiv: minele. Greutatea redusă face ca mulți dintre acești câini să nu declanșeze explozibilii, spre deosebire de exemplarele mai mari, care devin victime frecvente.

Și modul în care se hrănesc a evoluat. Unii câini încă depind de oameni, mai ales de soldați care îi adoptă temporar în baze. Dar această apropiere vine cu riscuri: animalele pot trăda pozițiile militare, fiind detectate de drone.

Foto: Getty

Alții au devenit complet independenți. Dieta lor include plante, animale mici vânate sau hoituri.

Cercetătorii au documentat inclusiv cazuri extreme în care câinii s-au hrănit cu cadavre umane. Este un semnal clar al degradării mediului și al lipsei de resurse.

„O selecție naturală rapidă și brutală”

Rezultatele i-au surprins chiar și pe specialiști.

„Nu ne-am imaginat că vom vedea diferențe atât de mari în doar doi ani”, spune Martsiv.

De obicei, astfel de analize apar abia după ani sau decenii. Problema este că multe zone rămân inaccesibile, iar amploarea reală a distrugerii biodiversității nu poate fi încă măsurată complet.

„Pierderile sunt uriașe și vor continua să crească”, avertizează coordonatoarea studiului.

Citește și

FLASH NEWS Viktor Orbán a verificat cu ochii lui „prețul protejat” la pompă în Ungaria. Cât a plătit premierul maghiar pentru 33 de litri de motorină
14:16
Viktor Orbán a verificat cu ochii lui „prețul protejat” la pompă în Ungaria. Cât a plătit premierul maghiar pentru 33 de litri de motorină
ENERGIE Războiul cu Iran e “ca și câștigat”, dar America pare să fi pierdut războiul cu prețurile la carburanți. Se înregistrează un nou record în benzinăriile de peste ocean
14:04
Războiul cu Iran e “ca și câștigat”, dar America pare să fi pierdut războiul cu prețurile la carburanți. Se înregistrează un nou record în benzinăriile de peste ocean
FLASH NEWS Parașutiștii lui Trump au ajuns în Orientul Mijlociu. La ce misiuni ar putea participa. Insula Kharg, una dintre priorități
13:23
Parașutiștii lui Trump au ajuns în Orientul Mijlociu. La ce misiuni ar putea participa. Insula Kharg, una dintre priorități
CONTROVERSĂ Influencerii expați au vândut Dubaiul lumii și au fost plătiți să închidă ochii. Acum visul se destramă
13:23
Influencerii expați au vândut Dubaiul lumii și au fost plătiți să închidă ochii. Acum visul se destramă
RĂZBOI Trump a postat o filmare cu o explozie masivă în Iran cauzată de un bombardament american. Negocierile cu Teheranul ar putea fi compromise
13:13
Trump a postat o filmare cu o explozie masivă în Iran cauzată de un bombardament american. Negocierile cu Teheranul ar putea fi compromise
IMAGINI INCREDIBILE Momente de groază pentru pasagerii unui avion. Un motor a luat foc imediat după ce aeoronava a decolat
13:00
Momente de groază pentru pasagerii unui avion. Un motor a luat foc imediat după ce aeoronava a decolat
Mediafax
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
Digi24
Fost șef al Statului Major: Există posibilitatea ca iranienii să vizeze bazele militare americane din România
Cancan.ro
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Adevarul
„Inamicul este mai puternic decât noi”: propagandiștii lui Putin recunosc superioritatea Ucrainei și cer demisia liderului de la Kremlin
Mediafax
Nicușor Dan: România a recuperat decalajul față de UE și vizează aderarea la OCDE și zona euro
Click
Spectaculoasa insulă „Fluture” a Greciei, desemnată destinația nr. 1 în lume în 2026 de The Guardian
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Cancan.ro
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Gabriela Cristea a dezvăluit cum a slăbit 30 de kg. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Schimbările climatice alterează praful saharian, iar Europa are de suferit
FLASH NEWS Grindeanu, scos din sărite de amânările infinite ale Guvernului în a lua o decizie majoră în privința carburanților
14:30
Grindeanu, scos din sărite de amânările infinite ale Guvernului în a lua o decizie majoră în privința carburanților
DECLARAȚII EXCLUSIVE Ce face statul cu averea încasată din criza carburanților? Economist: Să vină cu măsuri complementare, menite să ajute categoriile defavorizate
14:27
Ce face statul cu averea încasată din criza carburanților? Economist: Să vină cu măsuri complementare, menite să ajute categoriile defavorizate
TURISM Țara îndrăgită de români care a interzis fumatul pe plajă. Se dau amenzi de 500 de euro pentru cine încalcă legea
14:25
Țara îndrăgită de români care a interzis fumatul pe plajă. Se dau amenzi de 500 de euro pentru cine încalcă legea
ECONOMIE Dispar casele de marcat fizice? Cu ce ar putea fi înlocuite
14:17
Dispar casele de marcat fizice? Cu ce ar putea fi înlocuite
EMOȚIONANT Mirabela Grădinaru, pledoarie emoționantă: ”Una dintre cele mai mari temeri ale mele este ca propriul copil să ajungă să se simtă atât de trist și să caute alinare într-o adicție”
14:16
Mirabela Grădinaru, pledoarie emoționantă: ”Una dintre cele mai mari temeri ale mele este ca propriul copil să ajungă să se simtă atât de trist și să caute alinare într-o adicție”
FLASH NEWS Saci de aur confiscați de ANAF de la casele de amanet. Inspectorii au vizat și casele de schimb valutar. Câte zeci de milioane de lei au confiscat
13:52
Saci de aur confiscați de ANAF de la casele de amanet. Inspectorii au vizat și casele de schimb valutar. Câte zeci de milioane de lei au confiscat

Cele mai noi

Trimite acest link pe