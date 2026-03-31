Peter Magyar are șanse tot mai mari să devină noul prim-ministru al Ungariei pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare.

Partidul pe care îl conduce, Tisza, tocmai a depășit partidul de guvernământ condus de Viktor Orban în mai multe circumscripții principale ale Ungariei.

Ultimele sondaje îl favorizează pe Peter Magyar

Un sondaj a fost recent realizat de 21 Research Center, un centru de cercetare independent maghiar. Candidații partidului conservator pro-european Tisza sunt cu mult în față sau la egalitate cu adversarii lor din Fidesz.

Pentru Orban este îngrijorător că tot mai mulți candidați Tisza au un avans semnificativ chiar în fiefurile Fidesz. De exemplu, un candidat de la Tisza este în fața celui de la Fidesz în orașele Pecs și Miskolc, precum și în Baja.

Candidatul preferat al lui Viktor Orban din Baja este în urma oponentului de la Tisza

Din 1998, primarul Robert Zsigo de la Fidez a câștigat toate alegerile din Baja. A obținut 57,26% în urmă cu patru ani. Potrivit TVP World, acesta are acum numai 45% în sondaje. Contracandidatul său de la Tisza, Bence Csontos, are în jur de 50%.

Sondajele au fost realizate prin interviuri telefonice cu circa 600-800 de persoane per circumscripție electorală, între lunile februarie-martie 2026. Marja de eroare este de 4% pentru partidele mai mari.

Nezopont: Harta Ungariei va fi PORTOCALIE în seara de 12 aprilie

„Harta electorală a Ungariei va căpăta din nou o culoare portocalie”, potrivit prognozei electorale a Institutului Nezopont. După ce a analizat sondajele de opinie naționale, sondajele independente și istoricul alegerilor, acesta transmite că partidul lui Orban va câștiga alegerile.

„Fidesz are o probabilitate ridicată să câștige în 66 din cele 106 de circumscripții electorale”, scrie Metropol, care a citat estimările institutului.

Minimul estimat de circumscripții unde victoria Fidesz-KDNP este sigură se ridică la 44 din 106, potrivit Nezopont.

Partidul Tisza are o victorie sigură numai în 26 de circumscripții. Din cele 35 de circumscripții electorale rămase, este foarte probabil ca Fidesz să câștige 22, iar Tisza să obțină numai 13.

Astfel, Tisza ar câștiga numai în 39 de circumscripții, iar Fidesz-KDNP în 66. Prin urmare, Viktor Orban ar avea șanse sigure de a fi reales prim-ministru pentru al șaselea mandat din cariera sa politică.

