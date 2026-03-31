Prima pagină » Știri externe » Viktor Orbán a verificat cu ochii lui „prețul protejat" la pompă în Ungaria. Cât a plătit premierul maghiar pentru 33 de litri de motorină

Viktor Orbán a verificat cu ochii lui „prețul protejat” la pompă în Ungaria. Cât a plătit premierul maghiar pentru 33 de litri de motorină

Viktor Orbán a verificat cu ochii lui „prețul protejat” la pompă în Ungaria. Cât a plătit premierul maghiar pentru 33 de litri de motorină
Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán a verificat, marți, la o benzinărie Mol din Ungaria dacă „prețul protejat” al combustibilului, pe care l-a stabilit în urmă cu câteva săptămâni, este respectat. Premierul ungar a publicat și un videoclip pe paginile sale de socializare. Șeful guvernului de la Budapesta a alimentat cu 33 de litri de motorină, care, dacă ar fi fost nevoit să plătească prețul integral, ar fi costat 25.864 de forinți.

La casă s-a dovedit că, datorită „prețului protejat“, a economisit 5.575 de forinți.

„784 de forinți pe litru, acesta este prețul de piață, prețul de referință”, a declarat prim-ministrul. „Dar am plătit la prețul protejat, așa că am economisit 5.575 de forinți și, astfel, în loc de 25.000, am plătit 20.000“, a subliniat Viktor Orbán.

Ungaria a fost a doua țară din UE, după Croația, care a plafonat tarifele carburanților. Viktor Orban a anunțat pe 9 martie noul „preț protejat“, menit să-i protejeze pe cetățenii maghiari de scumpirea țițeiului, din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

„Introducem un preț protejat la benzină și motorină, dincolo de care prețurile cu amănuntul nu vor putea trece”, a declarat Orban, într-o înregistrare video publicată pe contul său de Facebook. Agenția de presă Reuters a scris atunci că, prețul benzinei în Ungaria va fi plafonat, începând din 10 martie, la 595 de forinți (1,75 dolari) pe litru, iar cel al motorinei la 615 forinți (1,81 dolari) pe litru.

Măsura se aplică persoanelor fizice, fermierilor, transportatorilor și contractorilor, a precizat Orban.

Sursă video: Facebook/ Viktor Orban

