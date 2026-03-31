O femeie a vizitat un „castel medieval” în Spania, dar a rămas uimită când a aflat secretul din spatele obiectivului turistic. Plătise 3 euro pe bilet

Alisatata, o femeie care a ales să se relocheze în Spania, a rămas uimită după ce a vizitat un anumit castel în partea de sud a țării. Inițial, a crezut că este vorba despre un simplu „castel medieval”, cu o arhitectură aparte. Însă și-a schimbat opinia în momentul în care a aflat secretul din spatele obiectivului turistic. Biletul de intrare a costat 3 euro, a mărturisit ea.

Alisatata, o persoană care este populară pe rețelele de socializare și care activează drept creatoare de conținut, a încărcat un videoclip cu un obiectiv turistic din Spania. Este vorba despre Castillo de Colomares, un castel din Benalmádena, sudul țării. Este la jumătatea drumului între Malaga și Marbella.

Cât de vechi era, de fapt, acest „castel medieval” din Spania?

Alisatata a rămas rapid impresionată de arhitectură și de cât de impunător este castelul din sudul Spaniei. Biletul de intrare a costat 3 euro, a mărturisit femeia pe rețelele de socializare. Totuși, Alisatata avea să afle că, de fapt, castelul nu era atât de vechi precum credea ea.

În ciuda aspectului său grandios și istoric, clădirea a fost construită de fapt între 1987 și 1994, ceea ce înseamnă că nu este nici pe departe atât de veche pe cât își imaginase ea, scrie Express.co.uk.

Într-un videoclip încărcat pe platforma TikTok, a început să glumească: „Admirând acest castel antic și întrebându-mă cum a fost biletul atât de ieftin… apoi realizând că a fost construit în 1994”.

Nu este un castel în sensul tradițional, ci un monument dedicat lui Cristofor Columb și călătoriilor sale. Cu o suprafață de aproximativ 1.500 de metri pătrați, se crede că este cel mai mare monument din lume dedicat exploratorului. De asemenea, conține chiar și ceea ce se spune că este cea mai mică biserică de pe planetă.

