Război total între Trump și Europa: După Spania, Italia refuză și ea să lase bombardierele americane să aterizeze pe o bază din Sicilia. Trump atacă Franța și Marea Britanie

În urma știrilor conform cărora Spania și-a închis spațiul aerian pentru avioanele americane implicate în atacuri asupra Iranului, presa din Italia scrie și ea că autoritățile de la Roma au refuzat să acorde permisiunea armatei americane de a ateriza la o bază aeriană din Sicilia, relatează ziarul Corriere Della Serra. Mai exact, Italia a refuzat bombardierelor americane accesul la baza de la Sigonella. S-a întâmplat acum câteva seri, dar știrea a fost ținută secretă până acum. Ziarul nu a precizat când era prevăzută aterizarea acestora.

„Italia nu va permite avioanelor militare americane să aterizeze la baza aeriană Sigonella din Sicilia, înainte de a zbura spre Orientul Mijlociu“, a declarat marți o sursă pentru Reuters.

Sursa, care nu era autorizată să vorbească cu presa și a refuzat să-și dezvăluie identitatea, nu a specificat nici numărul de aeronave implicate, nici momentul în care Roma a refuzat să acorde permisiunea.

Corriere della Sera a adăugat că permisiunea nu a fost acordată deoarece SUA nu au solicitat autorizația și conducerea militară a Italiei nu a fost consultată, așa cum prevăd tratatele care reglementează utilizarea instalațiilor militare americane în țară.

Ministerul Apărării italian nu a făcut niciun comentariu imediat.

Potrivit Corriere Della Serra, șeful Statului Major al Apărării, Luciano Portolano, l-ar fi sunat pe ministrul Apărării, Guido Crosetto, pentru a-l informa despre ceea ce tocmai se întâmplase și pentru a lua o decizie care afectează inevitabil relațiile dintre Italia și Statele Unite.

„Portolano a fost informat de către Statul Major al Forțelor Aeriene că planul de zbor al unor bombardiere americane prevedea aterizarea la Sigonella, pentru a pleca apoi spre Orientul Mijlociu. Nimeni nu solicitase însă vreo autorizație și nici nu consultase conducerea militară italiană. Planul a fost comunicat, de fapt, în timp ce avioanele se aflau deja în zbor.“, precizează jurnaliștii de la Corriere Della Serra.

Primele verificări au confirmat că nu era vorba de zboruri normale sau logistice și, prin urmare, erau tipuri de zboruri care nu sunt prevăzute în tratatul cu Italia, mai scrie sursa citată.

Sanchez blochează spațiul aerian al Spaniei

Reamintim că luni, premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat închiderea spațiului aerian al țării sale pentru aeronavele de luptă ale SUA implicate în războiul cu Iran. Concret, americanii au interdicție și asupra bazei aeriene Moron din Frontera și al bazei navale Rota din Cadiz pentru a ataca Iranul.

„Nu vom autoriza folosirea bazelor noastre militare sau a spațiului nostru aerian pentru acțiuni care au legătură cu războiul cu Iran”, a spus ministrul Apărării al Spaniei, Margarita Robles, pentru Reuters.

Trump atacă Marea Britanie și Franța

Președintele Donald Trump a avertizat Marea Britanie și Franța că „SUA nu vor mai fi acolo să le ajute”, exprimându-și frustrarea față de refuzul aliaților apropiați de a se alătura acțiunilor militare împotriva Iranului.

Într-o postare pe Truth Socia, Trump a declarat că „Franța nu va permite avioanelor care se îndreaptă spre Israel, încărcate cu provizii militare, să zboare deasupra teritoriului francez”.

„Franța nu a fost de mare ajutor în ceea ce-l privește pe «Măcelarul Iranu», care a fost eliminat cu succes! SUA nu vor uita!!!”, a scris președintele, într-o postare de marți.

Într-o altă postare, președintele a criticat și Regatul Unit.

„Toate țările care nu pot obține combustibil pentru avioane din cauza Strâmtorii Ormuz, precum Regatul Unit, care a refuzat să se implice în decapitarea Iranului, am o sugestie pentru voi: în primul rând, cumpărați din SUA, noi avem din belșug, și în al doilea rând, adunați-vă curajul amânat, mergeți la Strâmtoare și pur și simplu LUAȚI-L”, a comentat el.

„Va trebui să începeți să învățați să luptați singuri, SUA nu vor mai fi acolo să vă ajute, la fel cum nici voi nu ați fost acolo pentru noi. Iranul a fost, în esență, decimat. Partea grea s-a terminat. Duceți-vă și luați-vă propriul petrol!”, a concluzionat el.

 

