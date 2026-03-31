Parașutiștii lui Trump au ajuns în Orientul Mijlociu. La ce misiuni ar putea participa. Insula Kharg, una dintre priorități

Intrate în cea de-a doua lună de război, Statele Unite trimit noi soldați pe front. Mii de parașutiști americani au ajuns în Orientul Mijlociu, în seara zilei de luni, 30 martie, relatează BFMTV. Potrivit sursei citate, acești soldați din Divizia 82 Aeropurtată ar putea participa la diverse misiuni.

Această unitate de elită are capacitatea de a se deplasa oriunde în lume în doar 18 ore și a participat, printre altele, la debarcarea din Normandia în iunie 1944, la războiul din Afganistan începând din 2001 și la războiul din Irak începând din 2003. Mai recent, a ajutat numeroși americani să evacueze Ucraina cu puțin timp înainte de invazia rusă din februarie 2022.

Prin decizia de a trimite trupe americane pe teren, Donald Trump își asumă riscul de a pierde sprijinul opiniei publice americane. Potrivit unui sondaj realizat de CNN și publicat la începutul lunii martie, doar 12% dintre americani se declarau în favoarea trimiterii de trupe terestre în Iran.

Ce misiuni sunt avute în vedere?

Acești parașutiști ar putea participa de acum înainte la operațiuni terestre pentru a extrage uraniu îmbogățit sau pentru a încerca să pună stăpânire pe insula Kharg, un sit petrolier esențial pentru Iran, de unde pleacă aproximativ 90% din exporturile de țiței ale țării.

Un al treilea scenariu posibil ar fi ca Divizia 82 de parașutiști să preia controlul asupra Strâmtorii Ormuz pentru a restabili traficul maritim în acest coridor strategic al comerțului mondial, blocat încă din primele ore ale războiului de către Gărzile Revoluției, pe 28 februarie.

Cu baza la Fort Bragg, în Carolina de Nord, Divizia 82 Aeropurtată numără în total aproape 20.000 de oameni, dintre care o brigadă de luptă de 4.000-5.000 de soldați, care a fost, prin urmare, parțial desfășurată în Orientul Mijlociu.

