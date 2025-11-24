Prima pagină » Știri externe » Calcule Reuters: Veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu o treime în noiembrie. Aproape 11 dolari mai puțin pe baril față de anul trecut

Olga Borșcevschi
24 nov. 2025, 14:34, Știri externe
Veniturile Kremlinului din vânzarea petrolului și gazelor se reduc rapid: conform datelor Reuters, în noiembrie încasările la bugetul rus au scăzut cu aproximativ 35%, până la 520 miliarde de ruble (aproximativ 5,7 miliarde de euro). Acestea sunt valorile minime din ultimele luni. Agenția scrie că la scădere au contribuit doi factori: întărirea rublei și scăderea prețurilor mondiale la resursele energetice.

După invazia în Ucraina, Vladimir Putin a crescut brusc cheltuielile pentru armată și structurile de forță, care sunt finanțate în mare parte tocmai din exportul de resurse energetice. În prezent, ponderea veniturilor din petrol și gaze reprezintă aproximativ un sfert din toate încasările la bugetul rus.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Foto: Telegram

În total, din ianuarie până în noiembrie 2025, Rusia, potrivit estimărilor Reuters, a obținut aproximativ 8 trilioane de ruble din sectorul energetic — cu 22% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut, când veniturile au atins 11,13 trilioane de ruble. Aceasta este mult sub așteptările Ministerului de Finanțe al Rusiei: în acest an se planifica obținerea a aproape 10,94 trilioane de ruble din vânzarea de petrol și gaze.

Prețul mediu al materiei prime rusești pe 11 luni a fost de doar 57,3 dolari pe baril — cu aproape 11 dolari mai puțin decât nivelul de anul trecut.

