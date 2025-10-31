Prima pagină » Știri externe » Exportul de petrol din Rusia atinge cel mai scăzut nivel, de la începutul războiului din Ucraina

Exportul de petrol din Rusia atinge cel mai scăzut nivel, de la începutul războiului din Ucraina

Ruxandra Radulescu
31 oct. 2025, 05:09, Știri externe
Exportul de petrol din Rusia atinge cel mai scăzut nivel, de la începutul războiului din Ucraina
Logo-ul de pe sediul companiei Gazprom din Sankt Petersburg

Conform datelor companiei Vortexa, citate de Bloomberg, în 26 de zile din octombrie exportul maritim de produse petroliere din Rusia a scăzut la 1,89 milioane de barili pe zi — cel mai scăzut nivel de la începutul anului 2022.

O creștere mică a înregistrat doar exportul de motorină, dar volumul total a scăzut din cauza reducerii livrărilor de păcură și naftă, în special din porturile baltice după atacurile asupra hub-ului din Ust-Luga. Situația a fost influențată și de vremea nefavorabilă.

Bloomberg scrie că noile sancțiuni împotriva „Rosneft” și „Lukoil” au amplificat incertitudinea și au determinat traderii să amâne termenele de livrare și să schimbe schemele de plată.

În plus, SUA elimină activ Rusia de pe piețele mondiale. Ministrul american al energiei, Chris Wright, a declarat că Statele Unite iau în considerare să crească livrările de gaze și petrol către China, dacă aceasta din urmă decide să reducă achizițiile de resurse energetice rusești.

Între timp, cea mai mare rafinărie de petrol din India, Indian Oil Corp, s-a pregătit să înlocuiască petrolul rusesc cu cel american.

Situația este dificilă și pentru industria petrolieră rusă în Europa. Astfel, Germania intenționează să naționalizeze activele germane ale „Rosneft”. În prezent, acestea sunt sub administrare fiduciara a autorităților germane.

Pe de altă parte, gigantul rusesc Gazprom a înregistrat o pierdere de 170 miliarde de ruble în primele 9 luni ale acestui an.

Foto: Mediafax

Recomandarea autorului:

Citește și

EXTERNE Melania Trump arată SUPERB de Halloween 2025 la Casa Albă. Ținuta Primei Doamne e o pledoarie adusă eleganței clasice
02:58
Melania Trump arată SUPERB de Halloween 2025 la Casa Albă. Ținuta Primei Doamne e o pledoarie adusă eleganței clasice
ACUM Donald Trump vrea să transforme Halloween-ul în cel mai rău coșmar al democraților. Casa Albă și progresiștii se duelează în ironii
01:11
Donald Trump vrea să transforme Halloween-ul în cel mai rău coșmar al democraților. Casa Albă și progresiștii se duelează în ironii
EVENIMENT 🚨 Halloween spectaculos la Casa Albă! Președintele Donald Trump și Melania au găzduit mii de copii și au împărțit cadouri colindătorilor
23:25
🚨 Halloween spectaculos la Casa Albă! Președintele Donald Trump și Melania au găzduit mii de copii și au împărțit cadouri colindătorilor
ULTIMA ORĂ Regele Charles i-a RETRAS titlul Prințului Andrew, care va trebui să părăsească și Royal Lodge
22:14
Regele Charles i-a RETRAS titlul Prințului Andrew, care va trebui să părăsească și Royal Lodge
EXTERNE Billl Gates, lovitură pentru activiștii de mediu. Se dezice de schimbările climatice și îi îndeamnă pe bogătași să investească în alte domenii
21:20
Billl Gates, lovitură pentru activiștii de mediu. Se dezice de schimbările climatice și îi îndeamnă pe bogătași să investească în alte domenii
EXTERNE Gest extrem la protestele masive din Israel împotriva serviciului militar obligatoriu. Scandal pe tema interzicerii dreptului de vot pentru cei care refuză înrolarea
20:06
Gest extrem la protestele masive din Israel împotriva serviciului militar obligatoriu. Scandal pe tema interzicerii dreptului de vot pentru cei care refuză înrolarea
Mediafax
Născut în 2007? Comisia Europeană oferă 40.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii de 18 ani
Digi24
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
Cancan.ro
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Mediafax
Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice aproape peste tot
Click
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Cel mai tânăr astronaut al Chinei se pregătește de misiune pe stația spațială Tiangong