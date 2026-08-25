Prima pagină » Actualitate » Mașină plină cu teancuri de bani, interceptată în centrul Kievului. Poliția ucraineană a destructurat o vastă rețea de evaziune fiscală

Mașină plină cu teancuri de bani, interceptată în centrul Kievului. Poliția ucraineană a destructurat o vastă rețea de evaziune fiscală

Olga Borșcevschi
Mașină plină cu teancuri de bani, interceptată în centrul Kievului. Poliția ucraineană a destructurat o vastă rețea de evaziune fiscală
Galerie Foto 6
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O intervenție în forță a trupelor speciale și a poliției economice ucrainene a blocat centrul Kievului, după ce mascații au interceptat un vehicul în care se aflau teancuri de bani în numerar. Autoritățile ucrainene au confirmat marți, 25 august, că banii provin dintr-o amplă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în sectorul agricol, derulată prin intermediul a peste 60 de firme-fantomă, relatează liga.net.

Săptămâna trecută, pe 18 august, oamenii legii au oprit în centrul Kievului, în apropierea stației de metrou „Olimpiiska”, un autoturism în care se afla o sumă mare de bani în numerar. Marți, 25 august, Biroul de Securitate Economică și Poliția Națională au anunțat că acțiunea a făcut parte dintr-o operațiune de documentare a activității unui centru de conversie ilegală de amploare.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Potrivit anchetatorilor, acesta asigura efectuarea unor tranzacții ilegale pentru companii din secorul agricol prin intermediul unei rețele de peste 60 de firme controlate, care prezentau indicii de activitate fictivă. Cu ajutorul acestora, companii agricole reale și-ar fi ascuns veniturile  și au minimalizat plățile de impozite către buget, consideră Poliția și BEB.

Produsele agricole erau cumpărate de la producători cu bani în numerar, fără ca tranzacțiile să fie înregistrate în evidențele contabile și fiscale, iar apoi, pentru a legaliza mărfurile în vederea vânzării în Ucraina sau a exportului, erau întocmite, în numele unor companii-paravan, documente care conțineau date false privind originea, costul și caracteristicile produselor.

Banii primiți erau apoi introduși în circulația din umbră: o parte era transformată în numerar, iar altă parte era convertită în criptomonede.

În timpul perchezițiilor, au fost confiscate sume semnificative de bani în numerar, atât în moneda națională, cât și în valută, însemnări neoficiale, documente financiar-contabile, dispozitive electronice și vehicule care ar putea constitui probe în dosar.

Cazul nu este unul izolat. În aprilie 2026, Biroul de Securitate Economică a anunțat destructurarea unei alte rețele de acest tip, ale cărei servicii ar fi fost folosite de peste 200 de companii. Potrivit anchetatorilor, această rețea ar fi procesat ilegal, începând din 2020, aproximativ 18 miliarde de hrivne.

În 2025, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat reținerea unui fost oficial de rang înalt din administrația fiscală, suspectat că ar fi participat la spălarea a 1,5 miliarde de hrivne prin intermediul unei astfel de rețele.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Bolojan spune că este posibil să fie chemat la DNA în dosarul afaceristului Fănel Bogos. Omul de afaceri a fost în biroul său de premier
21:10
Bolojan spune că este posibil să fie chemat la DNA în dosarul afaceristului Fănel Bogos. Omul de afaceri a fost în biroul său de premier
MARIUS TUCĂ SHOW Generalul (R) Virgil Bălăceanu susține că drona marină de lângă Neptun Deep ar putea fi ucraineană. Ce argumente aduce generalul NATO?
21:01
Generalul (R) Virgil Bălăceanu susține că drona marină de lângă Neptun Deep ar putea fi ucraineană. Ce argumente aduce generalul NATO?
EXCLUSIV Surse: Tensiuni în tabăra AUR înainte de votul crucial de mâine, pe legea ANI. Petrişor Peiu ar fi ameninţat cu demisia din partid şi forţează o trântire a legii integrităţii
20:43
Surse: Tensiuni în tabăra AUR înainte de votul crucial de mâine, pe legea ANI. Petrişor Peiu ar fi ameninţat cu demisia din partid şi forţează o trântire a legii integrităţii
ECONOMIE Germania se îndreaptă spre cea mai puternică creștere a PIB-ului din ultimii 4 ani. Ce a repornit „motorul” Europei în 2026 și care este efectul asupra României
20:42
Germania se îndreaptă spre cea mai puternică creștere a PIB-ului din ultimii 4 ani. Ce a repornit „motorul” Europei în 2026 și care este efectul asupra României
NEWS ALERT Record de incidente cu drone la granița României în 2026. Numărul pătrunderilor neautorizate în spațiul aerian s-a triplat față de anul trecut
19:59
Record de incidente cu drone la granița României în 2026. Numărul pătrunderilor neautorizate în spațiul aerian s-a triplat față de anul trecut
INEDIT Uită de civilizația Egiptului Antic. Oamenii de știință au descoperit o lume mult mai veche, îngropată în deșertul din nordul Africii, de peste 70 de milioane de ani, când zona aridă de azi era complet acoperită de ape
19:47
Uită de civilizația Egiptului Antic. Oamenii de știință au descoperit o lume mult mai veche, îngropată în deșertul din nordul Africii, de peste 70 de milioane de ani, când zona aridă de azi era complet acoperită de ape
Mediafax
Invazie de șobolani, din cauza temperaturilor mari. „Otrava nu este soluția”
Digi24
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Adevarul
Cum ar fi încercat Ilie Bolojan să salveze mandatul de primar al lui Dominic Fritz
Mediafax
Rusia poate prelua active fizice și financiare după atacurile Ucrainei. Decretul, semnat de Putin
Click
De ce a decis un român invitat la nunta vărului să scoată bani din plicul pentru dar: „Ei m-au chemat, eu sunt oaspetele”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
Soția bogătașului Don Pepe cere în instanță bani de la EX: ”Anturajul în care ne învârtim este unul de oameni de afaceri înstăriți”
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Descopera.ro
Un satelit cât o valiză ar putea detecta primul semnal cosmic dinaintea apariției stelelor

Cele mai noi

Trimite acest link pe