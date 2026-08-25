O intervenție în forță a trupelor speciale și a poliției economice ucrainene a blocat centrul Kievului, după ce mascații au interceptat un vehicul în care se aflau teancuri de bani în numerar. Autoritățile ucrainene au confirmat marți, 25 august, că banii provin dintr-o amplă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în sectorul agricol, derulată prin intermediul a peste 60 de firme-fantomă, relatează liga.net.

Săptămâna trecută, pe 18 august, oamenii legii au oprit în centrul Kievului, în apropierea stației de metrou „Olimpiiska”, un autoturism în care se afla o sumă mare de bani în numerar. Marți, 25 august, Biroul de Securitate Economică și Poliția Națională au anunțat că acțiunea a făcut parte dintr-o operațiune de documentare a activității unui centru de conversie ilegală de amploare.

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Potrivit anchetatorilor, acesta asigura efectuarea unor tranzacții ilegale pentru companii din secorul agricol prin intermediul unei rețele de peste 60 de firme controlate, care prezentau indicii de activitate fictivă. Cu ajutorul acestora, companii agricole reale și-ar fi ascuns veniturile și au minimalizat plățile de impozite către buget, consideră Poliția și BEB.

Produsele agricole erau cumpărate de la producători cu bani în numerar, fără ca tranzacțiile să fie înregistrate în evidențele contabile și fiscale, iar apoi, pentru a legaliza mărfurile în vederea vânzării în Ucraina sau a exportului, erau întocmite, în numele unor companii-paravan, documente care conțineau date false privind originea, costul și caracteristicile produselor.

Banii primiți erau apoi introduși în circulația din umbră: o parte era transformată în numerar, iar altă parte era convertită în criptomonede.

În timpul perchezițiilor, au fost confiscate sume semnificative de bani în numerar, atât în moneda națională, cât și în valută, însemnări neoficiale, documente financiar-contabile, dispozitive electronice și vehicule care ar putea constitui probe în dosar.

Cazul nu este unul izolat. În aprilie 2026, Biroul de Securitate Economică a anunțat destructurarea unei alte rețele de acest tip, ale cărei servicii ar fi fost folosite de peste 200 de companii. Potrivit anchetatorilor, această rețea ar fi procesat ilegal, începând din 2020, aproximativ 18 miliarde de hrivne.

În 2025, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat reținerea unui fost oficial de rang înalt din administrația fiscală, suspectat că ar fi participat la spălarea a 1,5 miliarde de hrivne prin intermediul unei astfel de rețele.