A fost înregistrat un record de incidente cu drone la granița României în 2026. De asemenea, numărul pătrunderilor neautorizate în spațiul aerian s-a triplat față de anul trecut, potrivit datelor care apar pe site-ul Ministerului Apărării Naționale (MApN).

În 2026, România a raportat o creștere semnificativă a incidentelor cu drone în apropierea frontierei cu Ucraina. Numărul pătrunderilor neautorizate a ajuns la 25, aproape triplu față de 2025. Totodată, numărul aeronavelor ridicate și al dronelor sau fragmentelor identificate a atins cele mai mari valori din ultimii ani.

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Record de incidente cu drone la granița României în 2026

De la începutul războiului din Ucraina, România a raportat 125 de atacuri în apropierea frontierei. În 2026 au fost înregistrate 59 de atacuri, față de 28 în 2025, 26 în 2024 și 12 în 2023. În total, au fost raportate 43 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian românesc. În 2026 au fost înregistrate 25 de cazuri, față de 9 în 2025 și 7 în 2024. Practic, față de anul trecut, numărul pătrunderilor s-a triplat.

Datele MApN mai arată că autoritățile au găsit 32 de drone sau fragmente la începutul anului, de două ori mai multe decât în 2025. Totodată,4 drone au fost doborâte în acest an.

Datele MApN au fost prezentate de publicația internațională AeroTime, iar jurnaliștii au menționat și cele mai recente incidente cu drone. Luni, o dronă a fost semnalată în zona Târgu Bujor. Ulterior, fragmente de dronă au fost găsite în curtea unei gospodării din Ciușlea, județul Vrancea. AeroTime amintește și incidentul din 16 august, când un avion F/A-18 spaniol a doborât o dronă deasupra județului Galați. Pe 20 august, un F-16 românesc a țintit asupra unei drone maritime aflate în zona economică exclusivă a României.

„România a înregistrat 25 de incursiuni neautorizate ale dronelor în spațiul aerian național sau în apele teritoriale în cursul anului 2026, față de 9 în întregul an 2025, conform tabloului de bord al incidentelor gestionat de Ministerul Apărării Naționale (MApN) și actualizat la 25 august 2026.

Au fost 47 de situații în 2026 în care aeronave aflate în misiune de poliție aeriană au fost lansate pentru a monitoriza situația aeriană, comparativ cu 21 în 2025”, arată publicația citată.

sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ; site MApN