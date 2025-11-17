Cancelarul Germaniei anunță o nouă ordine mondială: „Ultimii 85 de ani în Vest și 35 de ani în Est au luat sfârșit”

Friedrich Merz, care a devenit unul dintre cei mai nepopulari cancelari din istoria Germaniei postbelice, a făcut o declarație controversată: susține că vechea ordine mondială postbelică de după cel de-al Doilea Război Mondial s-a încheiat în „Vest”.

Cancelarul german mai spune că și pentru „Est”, vechea ordine mondială de la Căderea Zidului Berlinului din 1989 și Colapsul Uniunii Sovietice din 1991 s-a încheiat.

„Ordinea mondială care a existat în ultimii 80 de ani în Vest și 35 de ani în Est a ajuns la sfârșit. Dacă vrem să formăm o nouă ordine mondială, acest lucru este posibil doar împreună cu vecinii noștri europeni.”, a spus cancelarul german creștin-democrat, un susținător al ajutorării Ucrainei.

La un forum organizat de ziarul Süddeutsche Zeitung, liderul conservator a respins ideea că ar putea continua mandatul fără SPD. Renunțarea la SPD ar însemna, teoretic, să colaboreze cu partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

„Crede cineva cu adevărat că putem lucra cu majorități variabile în acest Bundestag și totuși să facem un lucru legislativ coerent? Din punctul meu de vedere, acest lucru nu intră în discuție”, a declarat Merz.

Friedrich Merz: „Viitorul lumii este conturat în Europa”

Frierdrich Merz s-a distanțat de politicile de „extrema dreaptă” ale partidului AfD și și-a exprimat preocuparea privind importanța Europei și a Uniunii Europene. Cancelarul german a spus că Europa are o importanță strategică în conturarea viitorului lumii, informează Euronews.

„Viitorul lumii este conturat în Europa. Mi-ar plăcea să închei această idee cu voi. Ce înseamnă? Nu suntem pe cont propriu. Nu ne uităm numai la UE. Ne uităm la modelul politic. Ne uităm la principiu. Ne uităm la deciziile fundamentale despre cum să trăim împreună.”, a spus cancelarul.

„Tocmai de aceea sunt atât de hotărât să mențin unita această Uniune Europeană. Nu așa cum funcționează acum, nu cu această birocratizare excesivă. Nu așa a fost concepută piața unică europeană: un potop de reglementări care, practic, exprimă doar neîncredere față de cetățeni și companii.”, a adăugat cancelarul german.

Potrivit celui mai recent sondaj, numai 16% dintre germani îl mai doresc pe Merz în funcția de cancelar.

Sursa Foto: Arhiva Profimedia/Mediafax Foto

