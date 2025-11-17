Prima pagină » Știri externe » Coaliția lui Merz stă să se prăbușească. Se discută deja despre un guvern minoritar

17 nov. 2025, 11:14, Știri externe
Coaliția lui Merz stă să se prăbușească. Se discută deja despre un guvern minoritar

Tensiunile cresc în coaliția de guvernare din Germania. Conform informațiilor BILD, tot mai mulți deputați din blocul CDU/CSU iau în considerare posibilitatea de a părăsi coaliția cu SPD și de a trece la un model de guvern minoritar. În ciuda declarațiilor publice ale cancelarului Friedrich Merz despre dorința de a „guverna până în 2029”, în interiorul partidului se discută deja scenarii concrete de ruptură.

Berlin: Germany’s Chancellor Friedrich Merz speaks during a press conference in the Federal Chancellery. Photo: Malin Wunderlich/dpa

Potrivit informațiilor BILD, în conducerea CDU/CSU se discută ideea de a trece mai întâi prin Bundestag bugetul pentru 2026, pentru a asigura finanțarea proiectelor cheie, apoi de a înăspri brusc poziția pe problemele controversate — în primul rând pensiile și taxele. Unii deputați sunt convinși că această coaliție „nu va rezista până la sfârșitul mandatului”.

Nu-mi pot imagina cum ar trebui să funcționeze asta până în 2029”, a declarat într-un interviu pentru BILD unul dintre deputații de rang înalt ai CDU.

Una dintre variante – un guvern minoritar condus de Merz

Una dintre variantele luate în considerare este un guvern minoritar condus de Merz, care nu ar fi obligat să cedeze SPD pe problemele migrației, avorturilor și finanțării programelor sociale.

Sfârșitul coaliției nu este scopul politicii noastre, dar, ca urmare, trebuie să fim pregătiți să acceptăm acest lucru”, a declarat un alt deputat al CDU.

Motivul rupturii ar putea fi eșecul reformei pensiilor sau disputa privind creșterea taxelor din 2026. În același timp, liderul CSU Markus Söder a avertizat public colegii să nu creeze un guvern minoritar.

În cele din urmă, acest lucru va duce la o situație în care practic nimic nu va putea fi făcut. Va fi ca în Weimar. Nu putem permite asta”, a subliniat Söder.

