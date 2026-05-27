Prima pagină » Știri politice » Fritz dezminte zvonurile: „Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta”

Dominic Fritz, lider USR, dezminte zvonurile că partidul din care face parte va negocia un guvern cu PSD.

Într-o postare pe rețelele de socializare, el explică faptul că informațiile apărute în spațiul public privind posibile negocieri pentru un guvern alături de PSD sunt false și au rolul de a crea tensiuni între USR și PNL. Reprezentanții partidului susțin că își mențin poziția anunțată anterior și exclud varianta unei guvernări împreună cu PSD.

Mesajul lui Dominic Fritz

Liderul USR a reiterat că facțiunea politică exclude orice variantă de guvernare alături de PSD, susținând că nu există negocieri în acest sens. Reprezentanții partidului afirmă că decizia are la bază angajamentul pentru un parcurs pro-european și reformist și resping ideea unei colaborări care ar putea favoriza apropierea dintre PSD și AUR.

Ce transmite Dominic Fritz

„Mai multe televiziuni, inclusiv unele care se vor serioase, împing „pe surse” așa-zise „știri” că USR ar negocia un guvern cu PSD.

Alții scriu într-un soi de revoltă preventivă despre o presupusă schimbare de direcție a USR, precum iubitul care a visat că a fost înșelat și se trezește supărat pe iubită.

Toate aceste mișcări au un singur scop: să semene neîncredere și să spargă alinierea între cele două partide mari de centru-dreapta, USR și PNL.

Vă dau știrea direct, nu pe surse, ci de la sursă: USR e consecvent cu ce a spus și înainte, și după moțiunea PSD-AUR. Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta.

Excludem acest scenariu nu din orgoliu sau din încăpățânare, ci pentru că suntem convinși că protejarea drumului proeuropean și reformist al României se poate face doar cu asumare și claritate morală. USR nu va fi niciodată de decor într-un guvern care maschează colaborarea între PSD și AUR. Nu vom sacrifica speranțele românilor pentru un stat curat și performant pentru o presupusă stabilitate. Nu dăm stabilitate corupților.

Vă rog mult, nu vă lăsați dezbinați de virușii dezinformării. Urmăriți ce fac miniștrii USR, nu credeți în „surse” și nu vă pierdeți încrederea în România.

Dacă poți, ajută cu un share să ajungă adevărul la mai mulți”, a transmis Dominic Fritz pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto

