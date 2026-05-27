Oamenii de știință sunt de acord: Aceasta va fi data de la care Pământul va avea zile de 25 de ore

sursa foto: Envato
Experții explică de ce planeta noastră se rotește din ce în ce mai încet și cât va mai dura până când o zi va avea cu o oră mai mult, potrivit AS.

Știm că o zi durează exact 24 de ore. Aceasta este unitatea standard folosită pentru ceasuri și programe de lucru și viața de zi cu zi în general. Cu toate acestea, oamenii de știință au petrecut ultimii ani descoperind că Pământul nu se rotește întotdeauna cu aceeași viteză, ceea ce face ca planeta să încetinească treptat.

Din acest motiv, mulți cercetători sunt convinși că într-un viitor foarte îndepărtat, zilele vor dura 25 de ore. Deși această idee pare desprinsă dintr-un film science fiction, există o explicație științifică care o susține. După cum se menționează în revista Science Advances, Luna este în mare măsură responsabilă pentru această transformare, deoarece forța sa gravitațională provoacă mareele oceanice, dar această mișcare constantă a apei generează și o mică cantitate de frecare care acționează ca o frână asupra Pământului. Efectul este minim, dar continuu, iar în timp, planeta se rotește din ce în ce mai încet.

Oamenii de știință explică faptul că această schimbare este atât de mică încât este imposibil de observat în viața de zi cu zi. Pentru a o detecta, sunt necesare ceasuri atomice extrem de precise și observații astronomice. Datorită acestor măsurători, se știe că durata reală a zilelor variază ușor și că, pe termen foarte lung, aceasta tinde să crească.

Zilele vor dura 25 de ore, dar acest lucru nu se va întâmpla prea curând

Conform celor mai larg acceptate estimări, ar fi nevoie de aproximativ 200 de milioane de ani pentru ca o zi terestră să dureze 25 de ore în loc de 24. Din acest motiv, experții ne asigură că acest lucru nu va afecta viața umană, ci va fi o schimbare care se produce la o scară de timp geologică. Pe lângă influența Lunii, există și alți factori capabili să modifice ușor rotația planetei. Topirea calotelor glaciare polare, mișcarea apelor subterane sau chiar cutremure mari pot modifica minim durata zilelor, deși la o scară foarte mică.

