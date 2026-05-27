Diana Buzoianu: „Băieții din sistem deja s-au activat. Dau ei pe surse că ar negocia USR cu PSD pentru un nou Guvern"

Diana Buzoianu dezminte orice zvon legat de o înțelegere între PSD și USR pentru formarea unui nou Guvern. Ministrul Mediului susține că acest lucru „ar fi amuzant, dacă nu ar fi, în primul rând, revoltător”.

În opinia sa, astfel de „știri pe surse” sunt rușinoase și nu au pic de adevăr în ele.

„De ce a picat acest Guvern cu mâna AUR și PSD?”

Postând pe Facebook, Diana Buzoianu ia în derâdere posibilitatea ca USR și PSD să se așeze la masa negocierilor pentru o majoritate privind viitorul Executiv de la Palatul Victoria.

Iată postarea ministrului Mediului:

„Băieții din «Sistem» deja s-au activat. Dau ei pe surse că ar negocia USR cu PSD pentru un nou Guvern.  Ar fi amuzant, dacă nu ar fi, în primul rând, revoltător.

De ce a picat acest Guvern cu mâna AUR și PSD?

De ce a trecut o moțiune cu voturile AUR și PSD?

Care a fost marea supărare a PSD-ului? Un motiv principal de supărare al PSD a fost că USR a susținut reforme prin miniștrii noștri. Nu am acceptat realitatea descoperită în instituțiile din subordine, realitatea grupurilor de interese care acaparaseră instituții de zeci de ani de zile. Și am făcut curățenie. Nu peste tot, că nu am avut zeci de ani de guvernare. Dar oriunde am reușit, cât am putut noi de mult, în timp record, într-un mandat de doar câteva luni.

Așa că, poate ajută să menționăm: vă faceți voi de rușine cu astfel de «știri pe surse»”.

